В Екатеринбурге коронавирусный больной ранил полицейского ножом. Заболевший не хотел ехать в больницу
Полицейский на Урале получил ножевое ранение при попытке госпитализировать больного COVID-2019.
«Накануне при проведении мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, сотрудник отдела полиции
Сотрудники Роспотребнадзора при помощи участкового собирались забрать в клинику 57-летнего местного жителя с диагнозом «коронавирус». На это мужчина «среагировал крайне неадекватно» и «неожиданно схватил нож и набросился на полицейского, неоднократно пытаясь при этом его порезать». Майор полиции был ранен в область предплечья.
Для доставки коронавирусного пациента в больницу пришлось вызвать подкрепление. Пострадавшему полицейскому госпитализация не понадобилась.
«По факту применения насилия в отношении представителя власти проводится проверка, по ее итогам силовики примут обоснованное процессуальное решение», — сообщили в региональном МВД.