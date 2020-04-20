В Екатеринбурге коронавирусный больной ранил полицейского ножом. Заболевший не хотел ехать в больницу

Полицейский на Урале получил ножевое ранение при попытке госпитализировать больного COVID-2019.

«Накануне при проведении мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, сотрудник отдела полиции № 4 УМВД по Екатеринбургу был травмирован местным жителем, узнавшим, что его хотят доставить на лечение в больницу из-за подтвержденного диагноза COVID-19», — сообщает 20 апреля ГУ МВД по Свердловской области на своем сайте.

Сотрудники Роспотребнадзора при помощи участкового собирались забрать в клинику 57-летнего местного жителя с диагнозом «коронавирус». На это мужчина «среагировал крайне неадекватно» и «неожиданно схватил нож и набросился на полицейского, неоднократно пытаясь при этом его порезать». Майор полиции был ранен в область предплечья.