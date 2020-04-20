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20.04.2020 12:55
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В Екатеринбурге коронавирусный больной ранил полицейского ножом. Заболевший не хотел ехать в больницу

Полицейский на Урале получил ножевое ранение при попытке госпитализировать больного COVID-2019.

«Накануне при проведении мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, сотрудник отдела полиции № 4 УМВД по Екатеринбургу был травмирован местным жителем, узнавшим, что его хотят доставить на лечение в больницу из-за подтвержденного диагноза COVID-19», — сообщает 20 апреля ГУ МВД по Свердловской области на своем сайте.

Сотрудники Роспотребнадзора при помощи участкового собирались забрать в клинику 57-летнего местного жителя с диагнозом «коронавирус». На это мужчина «среагировал крайне неадекватно» и «неожиданно схватил нож и набросился на полицейского, неоднократно пытаясь при этом его порезать». Майор полиции был ранен в область предплечья.

Для доставки коронавирусного пациента в больницу пришлось вызвать подкрепление. Пострадавшему полицейскому госпитализация не понадобилась.

«По факту применения насилия в отношении представителя власти проводится проверка, по ее итогам силовики примут обоснованное процессуальное решение», — сообщили в региональном МВД.

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Комментарии (15)

Njura
Охота на ведьм.
dedmoroz_5e4d8827384c2
почему полиция, а не медики занимается лечением, госпитализацией? спокойно без маски-шоу амбулаторно человека полечить никак? видимо, объект изоляции был здоров, в неплохой физ. форме, раз оказывал активное (хоть и противозаконное) сопротивление, если бы человек плохо себя чувствовал, то едва ли с температурой под 40 был бы против полечиться, ещё и сопротивлялся.....тут одни вопросы? подстава какая-то ...
RemyMartin
цельный майор приехал госпитализировать!
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