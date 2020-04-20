В клинике высоких медицинских технологий СПбГУ полтора десятка пациентов и сотрудников заразились коронавирусом
Неделю назад в Клинике высоких медицинских технологий имени
Как сообщается на сайте университета, тесты 12 апреля были взяты у 300 сотрудников клиники, а также у пациентов, которые на тот момент находились в медучреждении.
«По состоянию на 20:00 18 апреля всего выявлено: 35 пациентов, из которых 14 (13.04.2020 — 10, 15.04.2020 — 4) переведены в СПбГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; 2 (13.04.2020 — 1, 16.04.2020 — 1) переведены в СПбГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»; 13 (16.04.2020 — 4, 17.04.2020 — 2, 18.04.2020 — 7) переведены в СПбГБУЗ «Городская больница № 20»; 6 (16.04.2020 — 4, 17.04.2020 — 2) переведены в СПбГБУЗ «Городская больница № 40», а также у 7 работников. Итого: 42 человека», — сообщает СПбГУ.
Сама клиника закрыта на прием новых пациентов в связи с распоряжениями Минздрава и Роспотребнадзора «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Проводятся только неотложные процедуры для пациентов, которые остаются на стационарном лечении.
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