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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.04.2020 12:26
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В клинике высоких медицинских технологий СПбГУ полтора десятка пациентов и сотрудников заразились коронавирусом

Неделю назад в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ выявлены 10 пациентов и два сотрудника младшего медицинского персонала с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19. На 18 апреля положительными оказались тесты 9 сотрудников и 6 пациентов.

Как сообщается на сайте университета, тесты 12 апреля были взяты у 300 сотрудников клиники, а также у пациентов, которые на тот момент находились в медучреждении.

«По состоянию на 20:00 18 апреля всего выявлено: 35 пациентов, из которых 14 (13.04.2020 — 10, 15.04.2020 — 4) переведены в СПбГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; 2 (13.04.2020 — 1, 16.04.2020 — 1) переведены в СПбГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»; 13 (16.04.2020 — 4, 17.04.2020 — 2, 18.04.2020 — 7) переведены в СПбГБУЗ «Городская больница № 20»; 6 (16.04.2020 — 4, 17.04.2020 — 2) переведены в СПбГБУЗ «Городская больница № 40», а также у 7 работников. Итого: 42 человека», — сообщает СПбГУ.

Сама клиника закрыта на прием новых пациентов в связи с распоряжениями Минздрава и Роспотребнадзора «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Проводятся только неотложные процедуры для пациентов, которые остаются на стационарном лечении.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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Комментарии (3)

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В осложненных случаях коронавирус вызывает легочные заболевания, сопровождающиеся нарушением снабжения организма кислородом. Для активизации этого процесса используются аппаратные средства ИВЛ.
Возможно, стоит вспомнить и другие средства усиления кровоснабжения.
В данном случае имеются в виду насыщенные кислородом перфторуглеродные эмульсии.
Созданный на их основе препарат перфторан в свое время прошел клинические испытания и некоторое время активно использовался.
В частности, в Афганистане он помог спасти жизни многим тяжелораненым. Не зря он получил народное название "голубая кровь".
Надо полагать, что и в случае осложнений от коронавируса применение перфторана будет способствовать достижению положительного результата лечения.
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