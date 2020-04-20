В клинике высоких медицинских технологий СПбГУ полтора десятка пациентов и сотрудников заразились коронавирусом

Неделю назад в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ выявлены 10 пациентов и два сотрудника младшего медицинского персонала с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19. На 18 апреля положительными оказались тесты 9 сотрудников и 6 пациентов.



Как сообщается на сайте университета, тесты 12 апреля были взяты у 300 сотрудников клиники, а также у пациентов, которые на тот момент находились в медучреждении.



«По состоянию на 20:00 18 апреля всего выявлено: 35 пациентов, из которых 14 (13.04.2020 — 10, 15.04.2020 — 4) переведены в СПбГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»; 2 (13.04.2020 — 1, 16.04.2020 — 1) переведены в СПбГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»; 13 (16.04.2020 — 4, 17.04.2020 — 2, 18.04.2020 — 7) переведены в СПбГБУЗ «Городская больница № 20»; 6 (16.04.2020 — 4, 17.04.2020 — 2) переведены в СПбГБУЗ «Городская больница № 40», а также у 7 работников. Итого: 42 человека», — сообщает СПбГУ.

