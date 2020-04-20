«Левада-центр»: Россияне стали лучше относиться к проституткам, наркоманам и алкоголикам
Социологи «Левада-центра» фиксируют улучшение отношения россиян к лицам, чье поведение может восприниматься как «девиантное», «нежелательное». За пять лет с момента предыдущего исследования граждане РФ всё реже говорят о «ликвидации» таких людей и всё чаще о том, что им нужно «оказывать помощь», сообщает сайт социологической службы 20 апреля.
Так, количество тех, кто считает, что проституток следует «ликвидировать», за пять лет сократилось вдвое. Сейчас так считает
Растёт терпимость и к алкоголикам. Но не так существенно, как к проституткам. Процент тех, кто выступает за их «ликвидацию», сократился с
Аналогичное изменение отношения в России фиксирует «Левада-центр» к наркоманам. За их ликвидацию сейчас выступает каждый седьмой россиянин (
Максимальное неприятие у граждан РФ вызывают террористы (8
Единственной «девиантной группой», где не фиксируется рост числа тех, кто голосует за оказание помощи, оказались члены религиозных сект. Если раньше такую форму сострадания к сектантам выбирали
Опрос был проведен 20–26 февраля 2020 среди 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» включена в список иноагентов Минюста.