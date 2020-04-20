Социологи «Левада-центра» фиксируют улучшение отношения россиян к лицам, чье поведение может восприниматься как «девиантное», «нежелательное». За пять лет с момента предыдущего исследования граждане РФ всё реже говорят о «ликвидации» таких людей и всё чаще о том, что им нужно «оказывать помощь», сообщает сайт социологической службы 20 апреля.

Так, количество тех, кто считает, что проституток следует «ликвидировать», за пять лет сократилось вдвое. Сейчас так считает 9 % россиян. На «изоляции» проституток от общества сейчас настаивает каждый четвёртый респондент ( 26 % ), а в 2015 году — каждый третий ( 33 % ). При этом количество тех, кто полагает, что представителям этой древнейшей профессии нужно «оказывать помощь», выросло в четыре раза — с 7 % пять лет назад до 27 % сейчас.

Растёт терпимость и к алкоголикам. Но не так существенно, как к проституткам. Процент тех, кто выступает за их «ликвидацию», сократился с 6 % до 5 % , а тех, кто требует их «изоляции» от общества — с 23 % до 15 % . Но если в 2015 году за оказание помощи людям, зависимым от алкоголя, выступал каждый второй ( 56 % ), то сегодня — трое из четырёх граждан РФ ( 74 % ). Аналогичное изменение отношения в России фиксирует «Левада-центр» к наркоманам. За их ликвидацию сейчас выступает каждый седьмой россиянин ( 15 % ), хотя пять лет назад так говорил каждый пятый ( 19 % ). За изоляцию наркозависимых сейчас голосует каждый четвёртый ( 27 % ), в 2015 — каждый третий ( 36 % ). И если на необходимость оказания помощи наркоманам пять лет назад указывали лишь 34 % граждан РФ, то сегодня каждый второй — 53 % . Максимальное неприятие у граждан РФ вызывают террористы (8 0 % за ликвидацию, 17 % за изоляцию, 1 % за оказание помощи), педофилы ( 75 % за ликвидацию, 22 % за изоляцию, 1 % за оказание помощи) и убийцы (61 % за ликвидацию, 36 % за изоляцию, 1 % за оказание помощи).

Фото: АНО «Левада-Центр» (внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента)