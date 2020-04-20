FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
73.94р80.11р
Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.04.2020 12:16
9
Печать

«Левада-центр»: Россияне стали лучше относиться к проституткам, наркоманам и алкоголикам

Социологи «Левада-центра» фиксируют улучшение отношения россиян к лицам, чье поведение может восприниматься как «девиантное», «нежелательное». За пять лет с момента предыдущего исследования граждане РФ всё реже говорят о «ликвидации» таких людей и всё чаще о том, что им нужно «оказывать помощь», сообщает сайт социологической службы 20 апреля.

Так, количество тех, кто считает, что проституток следует «ликвидировать», за пять лет сократилось вдвое. Сейчас так считает 9 % россиян. На «изоляции» проституток от общества сейчас настаивает каждый четвёртый респондент (26 %), а в 2015 году — каждый третий (33 %). При этом количество тех, кто полагает, что представителям этой древнейшей профессии нужно «оказывать помощь», выросло в четыре раза — с 7 % пять лет назад до 27 % сейчас.

Растёт терпимость и к алкоголикам. Но не так существенно, как к проституткам. Процент тех, кто выступает за их «ликвидацию», сократился с 6 % до 5 %, а тех, кто требует их «изоляции» от общества — с 23 % до 15 %. Но если в 2015 году за оказание помощи людям, зависимым от алкоголя, выступал каждый второй (56 %), то сегодня — трое из четырёх граждан РФ (74 %).

Аналогичное изменение отношения в России фиксирует «Левада-центр» к наркоманам. За их ликвидацию сейчас выступает каждый седьмой россиянин (15 %), хотя пять лет назад так говорил каждый пятый (19 %). За изоляцию наркозависимых сейчас голосует каждый четвёртый (27 %), в 2015 — каждый третий (36 %). И если на необходимость оказания помощи наркоманам пять лет назад указывали лишь 34 % граждан РФ, то сегодня каждый второй — 53 %.

Максимальное неприятие у граждан РФ вызывают террористы (80 % за ликвидацию, 17 % за изоляцию, 1 % за оказание помощи), педофилы (75 % за ликвидацию, 22 % за изоляцию, 1 % за оказание помощи) и убийцы (61 % за ликвидацию, 36 % за изоляцию, 1 % за оказание помощи).

Фото: АНО «Левада-Центр» (внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента)

Единственной «девиантной группой», где не фиксируется рост числа тех, кто голосует за оказание помощи, оказались члены религиозных сект. Если раньше такую форму сострадания к сектантам выбирали 11 % россиян, то сейчас — 9 %. Количество тех, кто готов поддержать изоляцию адептов нетрадиционных концессий, выросло с 32 % до 41 %.

Опрос был проведен 20–26 февраля 2020 среди 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» включена в список иноагентов Минюста.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

krasnonosov
А чего к проституткам плохо относиться? Работаю дамы не покладая ног, вреда не наносят, сплошная польза.
M.I.S.82
ну, наконец-то что-то позитивненькое))
Печенег (Snaky) Половцев
Не, ну, по отношению к управителям... Несомненно да.. :))
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний