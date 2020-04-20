Мигрантов предложили временно приравнять к гражданам России, чтобы помочь пособиями
Агентство стратегических инициатив предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам страны, чтобы им было легче получить пособия по безработице во время коронавируса. Как 20 апреля пишет ТАСС, соответствующее предложение в виде письма премьеру Михаилу Мишустину уже направили от имени главы АСИ Светланы Чупшевой.
Помимо такой поддержки иностранцев, в обращении сформулирована идея подготовить их к работе «на высвобождающихся рынках и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». Средства на это предлагается выделить после перераспределения средств нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
В конце апреля принимать на различные должности граждан других стран без разрешения на работу позволил Владимир Путин. Сроки пребывания или постоянного проживания иностранцев в России из-за эпидемии коронавируса и закрытия границ заморожены с 15 марта по 15 июня.