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20.04.2020 11:25
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Мигрантов предложили временно приравнять к гражданам России, чтобы помочь пособиями

Агентство стратегических инициатив предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам страны, чтобы им было легче получить пособия по безработице во время коронавируса. Как 20 апреля пишет ТАСС, соответствующее предложение в виде письма премьеру Михаилу Мишустину уже направили от имени главы АСИ Светланы Чупшевой.

Помимо такой поддержки иностранцев, в обращении сформулирована идея подготовить их к работе «на высвобождающихся рынках и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». Средства на это предлагается выделить после перераспределения средств нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В конце апреля принимать на различные должности граждан других стран без разрешения на работу позволил Владимир Путин. Сроки пребывания или постоянного проживания иностранцев в России из-за эпидемии коронавируса и закрытия границ заморожены с 15 марта по 15 июня.

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Комментарии (37)

IvanLoh
Странно, что борцы с трудовыми мигрантами не рвутся на их рабочие места: в «Пятерочку» на кассу и в «специалисты ручного труда» — улицы подметать.
Добрый день, Санкт-Петербуржцы!
Я как мигрант работающий официально, плачу такие же налоги как и граждане РФ, вот уже в течение 8 лет, НДФЛ 13 % + все страховые взносы в пенсионку, за ОМС и тд, поскольку гражданин страны входящей в ЕАЭС, другие мигранты работающие официально (кстати 90 % оформлены официально, иначе большие штрафы) платят НДФЛ 30% + 4500 за патент ежемесячно, и также все взносы).
Не претендую на помощь, просто пишу как есть!
VF812
Нам может это не нравиться, но это абсолютно правильное решение. Мигранты такие же заложники эпидемии.
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