Мигрантов предложили временно приравнять к гражданам России, чтобы помочь пособиями

Агентство стратегических инициатив предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам страны, чтобы им было легче получить пособия по безработице во время коронавируса. Как 20 апреля пишет ТАСС, соответствующее предложение в виде письма премьеру Михаилу Мишустину уже направили от имени главы АСИ Светланы Чупшевой.

Помимо такой поддержки иностранцев, в обращении сформулирована идея подготовить их к работе «на высвобождающихся рынках и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». Средства на это предлагается выделить после перераспределения средств нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».