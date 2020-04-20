Полицейские Фрунзенского района нашли автомобиль через 10 дней после кражи. Задержан и предполагаемый угонщик, он из машины полиции отправился в больницу.

Как сообщает 20 апреля пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу, «Хёндэ Солярис» был похищен 8 апреля от дома 19, корпус 1, по Загребскому бульвару, а через 10 дней в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили его на Хрустальной улице, 31, и задержали подозреваемого — мужчину 1990 года рождения. Возбуждено уголовное дело по факту кражи по части 3 статьи 158 УК РФ.

«Фонтанке» стали известны любопытные подробности. Угнанный (видимо, ночью) и возвращённый 27-летнему хозяину серый «Солярис» — совсем новый, 2020 года выпуска, поэтому ущерб был высоким — 1,3 миллиона рублей. В «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» писали, что автомобиль стоял без номеров на проезжей части, и обещали от 50 тысяч рублей за улику.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com