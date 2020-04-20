В Петербурге нашли угнанный «Солярис» под номерами «Рио» и «Кадиллака». Подозреваемому вызвали скорую из-за пятен на коже
Полицейские Фрунзенского района нашли автомобиль через 10 дней после кражи. Задержан и предполагаемый угонщик, он из машины полиции отправился в больницу.
Как сообщает 20 апреля пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу, «Хёндэ Солярис» был похищен 8 апреля от дома 19, корпус 1, по Загребскому бульвару, а через 10 дней в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили его на Хрустальной улице, 31, и задержали подозреваемого — мужчину 1990 года рождения. Возбуждено уголовное дело по факту кражи по части 3 статьи 158 УК РФ.
«Фонтанке» стали известны любопытные подробности. Угнанный (видимо, ночью) и возвращённый 27-летнему хозяину серый «Солярис» — совсем новый, 2020 года выпуска, поэтому ущерб был высоким — 1,3 миллиона рублей. В «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» писали, что автомобиль стоял без номеров на проезжей части, и обещали от 50 тысяч рублей за улику.
Когда полицейские нашли его, на нём были подложные государственные регистрационные знаки: передний дагестанский от «Кадиллака», задний петербургский от «КИА Рио». Предполагаемого угонщика взяли рядом с машиной. Ему 29 лет, он официально нигде не работает, родился в Твери, зарегистрирован и проживает на севере Петербурга, три года назад его арестовывали по подозрению в подготовке мошенничества, он давал подписку о невыезде по статье о подделке документов.
Задержав на основании статьи 91 УПК РФ, полицейские повезли мужчину в изолятор, но во время транспортировки на его лице и теле были обнаружены яркие покраснения на коже. Ему вызвали скорую, и медики доставили его в Александровскую больницу.