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20.04.2020 10:10
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«Ногами не гулял, ехал на велосипеде». За три недели самоизоляции суды Петербурга рассмотрели больше трехсот дел за её нарушение

179 материалов о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия и 129 о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения рассмотрели с начала апреля суды Петербурга.

В основном петербуржцы «забывали» о запрете посещать городские парки, детские сады и спортивные площадки. А когда их ловили за руку, смешно выкручивались.

Так, правонарушитель Виктор в суде вину не признал, заявив, что он не гулял по парку ногами, а ехал на велосипеде. А вот Алексей, напротив, признав вину, пояснил, что о запрете прогулок в парках и садах Санкт-Петербурга знал, и табличку с информацией о запрете посещения сада видел. Но, несмотря на то, что ворота Никольского сада были закрыты, он с другом Дмитрием и двумя своими собаками (судя по фото, собаки не маленькие) перелез через забор и все-таки пошел гулять по парку.

А вот правонарушительница Дарья, несмотря на знание о запрете посещения детских площадок и оградительные ленты, не смогла отказать ребенку.

Как сообщает 20 апреля объединенная пресс-служба судов, больше всего материалов в суд пришло по статье 19.4 — неповиновение законному распоряжению должностных лиц (225). Возвращено 50 материалов, рассмотрено — 118.

Согласно статистике из 179 дел по статье 6.3 КоАП РФ, 26 материалов было возвращено, рассмотрено — 43.

«Юридическим лицам в основном назначается наказание в виде приостановления деятельности, физическим лицам — штраф в 15 000 рублей», — отмечают в пресс-службе

По статье 20.6.1 в период с 1 по 19 апреля возвращено 10 материалов, рассмотрено — 30. Основное наказание — предупреждение.

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Комментарии (5)

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Павел Михайлов
А дайте статистику. сколько было выписано штрафов. за сборища у церквей в воскресенье. И как РПЦ оштрафовали. за незаконные. во время карантина. мероприятия. Или у нас теперь новая каста неприкосаемых образовалась?
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