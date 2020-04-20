«Ногами не гулял, ехал на велосипеде». За три недели самоизоляции суды Петербурга рассмотрели больше трехсот дел за её нарушение

179 материалов о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия и 129 о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения рассмотрели с начала апреля суды Петербурга.



В основном петербуржцы «забывали» о запрете посещать городские парки, детские сады и спортивные площадки. А когда их ловили за руку, смешно выкручивались.



Так, правонарушитель Виктор в суде вину не признал, заявив, что он не гулял по парку ногами, а ехал на велосипеде. А вот Алексей, напротив, признав вину, пояснил, что о запрете прогулок в парках и садах Санкт-Петербурга знал, и табличку с информацией о запрете посещения сада видел. Но, несмотря на то, что ворота Никольского сада были закрыты, он с другом Дмитрием и двумя своими собаками (судя по фото, собаки не маленькие) перелез через забор и все-таки пошел гулять по парку.

