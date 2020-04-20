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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
20.04.2020 09:45
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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом на 50-е сутки работы

Более 400 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» проходят лечение в больничном комплексе в столичной Коммунарке. Об этом 20 апреля сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в Facebook.

«20 апреля (50-е сутки работы). Состоит на лечении 606 пациентов, из них: COVID подтвержденные 410 (67,7 %)», — написал он.

У 603 пациентов диагностировали внебольничную пневмонию, в реанимации находятся 56 пациентов, 28 из которых — на ИВЛ. Вне реанимации еще 97 человек на кислороде.

Всего в Москве подтвердилось 24 324 случая коронавируса, 1 763 человека выздоровели, 176 — умерли.

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Комментарии (1)

260968431
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