Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом на 50-е сутки работы

Более 400 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» проходят лечение в больничном комплексе в столичной Коммунарке. Об этом 20 апреля сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в Facebook.



«20 апреля (50-е сутки работы). Состоит на лечении 606 пациентов, из них: COVID подтвержденные 410 ( 67,7 % )», — написал он.



У 603 пациентов диагностировали внебольничную пневмонию, в реанимации находятся 56 пациентов, 28 из которых — на ИВЛ. Вне реанимации еще 97 человек на кислороде.

