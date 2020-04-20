Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом на 50-е сутки работы
Более 400 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» проходят лечение в больничном комплексе в столичной Коммунарке. Об этом 20 апреля сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в Facebook.
«20 апреля (50-е сутки работы). Состоит на лечении 606 пациентов, из них: COVID подтвержденные 410 (
У 603 пациентов диагностировали внебольничную пневмонию, в реанимации находятся 56 пациентов, 28 из которых — на ИВЛ. Вне реанимации еще 97 человек на кислороде.
Всего в Москве подтвердилось 24 324 случая коронавируса, 1 763 человека выздоровели, 176 — умерли.