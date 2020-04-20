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20.04.2020 08:56
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Петербург проснулся, мы уже в «оранжевой» зоне индекса самоизоляции

Санкт-Петербург вступает в самое активное время суток, когда индекс самоизоляции быстро снижается. Сегодня, 20 апреля, в 7:30 он оставлял 4,1 балла, в 8:01 – 3,8, в 8:10 – 3,7, в 8:31 – 3,4 (это уже «оранжевая» зона, означающая, что на улице много людей). Загруженность дорог Петербурга к 8:50 достигла, как обычно, 2 баллов.

За полчаса, с 7:30 до 8 часов, Петербург вышел на второй место по индексу среди городов-миллионников, к 8:30 нас обогнал Ростов-на-Дону. На востоке страны уже день и «красная» зона. Первая в списке по-прежнему Москва, которая лидировала на протяжении всей последней недели.

Данные на 8:31. Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=50.940005%2C52.915662&amp;z=4.6" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Данные на 8:31. Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation
Данные на 8:01.
Данные на 8:01.
Данные на 7:30.&nbsp;
Данные на 7:30. 

В столице в понедельник и вторник (13-14 апреля) индекс по итогам дня составлял 3,2 балла, а со среды по пятницу (15, 16 и 17 апреля) – уже 3,4. В субботу – 3,9, в воскресенье – 4,1. Петербург все будние дни на прошлой неделе держался на «плато» - 2,7 (имеется в виду показатель по итогам дня), хотя к концу недели и опускался днём в «красную» зону. В субботу, 18 апреля, индекс у нас поднялся до 3,5, в воскресенье – до 3,8. Те же цифры были и в предыдущие выходные, 11-12 апреля. По России ситуация хуже, чем в Петербурге: 2,6 в будни, 3,3 и 3,6 в выходные, причём показатели ниже, чем за неделю до этого. Самое низкое значение индекса по итогам вчерашнего дня зафиксировано в Новосибирске — 3,2 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный на основе данных приложений и сервисов «Яндекса». Сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии коронавируса. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.

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Комментарии (11)

вадики
Куда едут все эти люди?у нас же всё зарыто!Куда ни сунься везде замки и все закрыто?
IgorGrigoryev
А что это за кружочки на карте Яндекса? Что они значат? -- Кажется, это - скитлзтрянка какая-то. -- А она заразная? -- Неа, не думаю.
260968431
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