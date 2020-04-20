Санкт-Петербург вступает в самое активное время суток, когда индекс самоизоляции быстро снижается. Сегодня, 20 апреля, в 7:30 он оставлял 4,1 балла, в 8:01 – 3,8, в 8:10 – 3,7, в 8:31 – 3,4 (это уже «оранжевая» зона, означающая, что на улице много людей). Загруженность дорог Петербурга к 8:50 достигла, как обычно, 2 баллов.



За полчаса, с 7:30 до 8 часов, Петербург вышел на второй место по индексу среди городов-миллионников, к 8:30 нас обогнал Ростов-на-Дону. На востоке страны уже день и «красная» зона. Первая в списке по-прежнему Москва, которая лидировала на протяжении всей последней недели.

Данные на 8:31. Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Данные на 8:01.

Данные на 7:30.

В столице в понедельник и вторник (13-14 апреля) индекс по итогам дня составлял 3,2 балла, а со среды по пятницу (15, 16 и 17 апреля) – уже 3,4. В субботу – 3,9, в воскресенье – 4,1. Петербург все будние дни на прошлой неделе держался на «плато» - 2,7 (имеется в виду показатель по итогам дня), хотя к концу недели и опускался днём в «красную» зону. В субботу, 18 апреля, индекс у нас поднялся до 3,5, в воскресенье – до 3,8. Те же цифры были и в предыдущие выходные, 11-12 апреля. По России ситуация хуже, чем в Петербурге: 2,6 в будни, 3,3 и 3,6 в выходные, причём показатели ниже, чем за неделю до этого. Самое низкое значение индекса по итогам вчерашнего дня зафиксировано в Новосибирске — 3,2 балла.