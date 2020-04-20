В Канаде 16 человек погибли в результате стрельбы. Огонь открыл мужчина в форме

В канадской провинции Новая Шотландия жертвами стрельбы стали по меньшей мере 16 человек, передает 20 апреля РИА Новости со ссылкой на CBC News.



Среди жертв числится сотрудница королевской канадской конной полиции, один полицейский получил незначительные ранения.



По словам комиссара полиции Бренды Лаки, правоохранители насчитали 16 жертв, за вычетом самого стрелка. Она добавила, что инцидент по-прежнему не рассматривается как относящийся к терроризму.



По данным правоохранительных органов, 51-летний Габриэл Уортман вечером в субботу открыл огонь по людям в городе Портапик и в некоторых других населенных пунктах. Полиция вела погоню за преступником примерно 12 часов, операция закончилась утром в воскресенье близ Галифакса. Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, однако сотрудником правоохранительных органов он не был. Мотивы поступка пока не известны.

