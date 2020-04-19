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Петербуржцам с коронавирусом можно лечиться дома

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
19.04.2020 21:34
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Всех приезжающих в Архангельскую область из Петербурга посадят на карантин

Оперативный штаб Архангельской области планирует ужесточить ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19.

Как сообщает 19 апреля правительство региона, врио губернатора Александр Цыбульский подпишет в понедельник, 20 апреля, соответствующее постановление. Те, кто приезжает из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Коми и Мурманской области, должны будут самоизолироваться на две недели. Кроме того, прибывшие из этих регионов, как ожидается, будут обязаны уведомлять об этом органы местного самоуправления. «Командировочные» смогут заселиться в гостиницу только по предъявлении справки об отсутствии коронавирусной инфекции.

«Необходимость данного решения вызвана резким одномоментным ростом количества заболевших новой коронавирусной инфекцией – за сутки число инфицированных в Поморье увеличилось почти в три раза», - говорится на сайте правительства области. Как стало известно 19 апреля, среди сотрудников и пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы выявлено 70 случаев заболевания COVID-19. Всего в регионе за весь период пандемии 114 случаев заражения.

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Комментарии (8)

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беззаконие окончательно накрыло Россию.
люди, вы где?
Иванов Ив Ив
А причем тут СПб? Если у них в местном дурдоме друг друга перезаражали.
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