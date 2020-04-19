Всех приезжающих в Архангельскую область из Петербурга посадят на карантин
Оперативный штаб Архангельской области планирует ужесточить ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19.
Как сообщает 19 апреля правительство региона, врио губернатора Александр Цыбульский подпишет в понедельник, 20 апреля, соответствующее постановление. Те, кто приезжает из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Коми и Мурманской области, должны будут самоизолироваться на две недели. Кроме того, прибывшие из этих регионов, как ожидается, будут обязаны уведомлять об этом органы местного самоуправления. «Командировочные» смогут заселиться в гостиницу только по предъявлении справки об отсутствии коронавирусной инфекции.
«Необходимость данного решения вызвана резким одномоментным ростом количества заболевших новой коронавирусной инфекцией – за сутки число инфицированных в Поморье увеличилось почти в три раза», - говорится на сайте правительства области. Как стало известно 19 апреля, среди сотрудников и пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы выявлено 70 случаев заболевания COVID-19. Всего в регионе за весь период пандемии 114 случаев заражения.