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19.04.2020 19:57
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Исторический шаг в онлайн. Британский парламент перешел на «удалёнку»

Британская палата общин вернется с «коронавирусных» каникул и впервые проведет заседание в онлайн, 19 апреля сообщает BBC. Поприсутствовать удастся не всем.

В заседании одновременно смогут принять участие до 120 членов палаты на «удалёнке» и 50 депутатов, которые будут находиться в зале, соблюдая дистанцию. Всего в палате 650 членов. «Палата общин делает исторический шаг к виртуальным процедурам. Депутаты впервые в 700-летней истории Палаты общин смогут задавать министрам вопросы в Zoom», — цитирует издание сайт парламента.

Пока депутаты смогут только слушать отчеты членов правительства и задавать вопросы. Как наладить полноценную работу с обсуждением законопроектов, в палате пока не знают. Исторически депутаты голосуют, покидая зал через определенные двери.

Палата ушла на каникулы из-за пандемии коронавируса 26 марта.

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Комментарии (1)

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