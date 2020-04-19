Исторический шаг в онлайн. Британский парламент перешел на «удалёнку»
Британская палата общин вернется с «коронавирусных» каникул и впервые проведет заседание в онлайн, 19 апреля сообщает BBC. Поприсутствовать удастся не всем.
В заседании одновременно смогут принять участие до 120 членов палаты на «удалёнке» и 50 депутатов, которые будут находиться в зале, соблюдая дистанцию. Всего в палате 650 членов. «Палата общин делает исторический шаг к виртуальным процедурам. Депутаты впервые в 700-летней истории Палаты общин смогут задавать министрам вопросы в Zoom», — цитирует издание сайт парламента.
Пока депутаты смогут только слушать отчеты членов правительства и задавать вопросы. Как наладить полноценную работу с обсуждением законопроектов, в палате пока не знают. Исторически депутаты голосуют, покидая зал через определенные двери.
Палата ушла на каникулы из-за пандемии коронавируса 26 марта.