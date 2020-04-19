Коронакризис добрался до заводов. Промышленное производство в Петербурге в марте упало на 1,1 процентных пункта
В первом квартале 2020 года промышленное производства в Петербурге выросло на
Для сравнения, по итогам января — февраля показатель составлял
Резко упал выпуск машин и оборудования: в первые два месяца он вырос на
При этом производители продуктов питания показали рост: с
Напомним, режим коронавирусных каникул, остановивших часть производственных мероприятий, заработал в России с 28 марта. Но еще до этого часть заводов сообщили о возможном сокращении объема из-за недопоставок сырья и комплектующих из Китая и Европы. Среди них, к примеру, автомобильная и фармацевтическая промышленность.
Впрочем, снижение объемов промышленного производства в Северной столице началось еще в феврале: так, если за январь рост показателя составил
По оценке правительства Петербурга, валовый региональный продукт в результате распространения коронавирусной инфекции упадет на