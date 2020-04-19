Коронакризис добрался до заводов. Промышленное производство в Петербурге в марте упало на 1,1 процентных пункта

В первом квартале 2020 года промышленное производства в Петербурге выросло на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Петростата.

Для сравнения, по итогам января — февраля показатель составлял 3,6 % , таким образом, в марте рост объемов выпуска показал отрицательную динамику — на 1,1 процентных пункта. Обрабатывающие производства за месяц потеряли 2,2 п.п. (по итогам первых двух месяцев рост составлял 6,8 % , по итогам трех — 4,6 % ).