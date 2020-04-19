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Петербуржцам с коронавирусом можно лечиться дома

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19.04.2020 19:29
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Коронакризис добрался до заводов. Промышленное производство в Петербурге в марте упало на 1,1 процентных пункта

В первом квартале 2020 года промышленное производства в Петербурге выросло на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Петростата.

Для сравнения, по итогам января — февраля показатель составлял 3,6 %, таким образом, в марте рост объемов выпуска показал отрицательную динамику — на 1,1 процентных пункта. Обрабатывающие производства за месяц потеряли 2,2 п.п. (по итогам первых двух месяцев рост составлял 6,8 %, по итогам трех — 4,6 %).

Резко упал выпуск машин и оборудования: в первые два месяца он вырос на 10,2 %, тогда как по итогам трех — всего на 1,1 %, электрического оборудования — 16,7 и 3,1 % соответственно. Немного просело производство лекарств — с 19,2 % до 17,2 %.

При этом производители продуктов питания показали рост: с 2,3 % в январе — феврале до 3,9 % в январе — марте, напитков — с 2,2 до 3,3 % соответственно.

Напомним, режим коронавирусных каникул, остановивших часть производственных мероприятий, заработал в России с 28 марта. Но еще до этого часть заводов сообщили о возможном сокращении объема из-за недопоставок сырья и комплектующих из Китая и Европы. Среди них, к примеру, автомобильная и фармацевтическая промышленность.

Впрочем, снижение объемов промышленного производства в Северной столице началось еще в феврале: так, если за январь рост показателя составил 4,4 %, то за январь —февраль 3,6 %. До этого индекс стабильно рос: в целом за 2019 год темпы составили 4,8 %.

По оценке правительства Петербурга, валовый региональный продукт в результате распространения коронавирусной инфекции упадет на 20 %.

Индексы промышленного производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в январе — марте 2020 годаСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

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Комментарии (2)

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