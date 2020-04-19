Индекс самоизоляции вечером 19 апреля в Петербурге держится на отметке 3,7, что означает — «на улицах много людей». В Москве, где массово выписывают штрафы за нарушение режима самоизоляции, показатель составляет 4,2.



Еще менее дисциплинированно ведут себя жители Казани, Кирова, Ярославля, Ростова-на-Дону (3,6), Самары (3,5) и Волгограда (3,4).