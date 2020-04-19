Петербуржцы расслабились и пошли гулять. Москву в самоизоляции держат штрафы
Индекс самоизоляции вечером 19 апреля в Петербурге держится на отметке 3,7, что означает — «на улицах много людей». В Москве, где массово выписывают штрафы за нарушение режима самоизоляции, показатель составляет 4,2.
Еще менее дисциплинированно ведут себя жители Казани, Кирова, Ярославля, Ростова-на-Дону (3,6), Самары (3,5) и Волгограда (3,4).
Жители Москвы и Новосибирска более строго соблюдают ограничительные меры — в этих городах индекс составляет 4,2 и 4,3 соответственно, что означает «на улице почти никого». За все время москвичей за нарушение режима самоизоляции оштрафовали на 100 млн рублей, пишет Bfm.ru.
Днем в пятницу, 17 апреля, в Петербурге индекс упал до 2,4, что означало — на улице очень много людей. Показатель постепенно снижается в течение последних двух недель: с 3,9 в выходные дни и 2,9 — в будние.
«Яндекс» запустил индекс самоизоляции, чтобы оценивать, насколько хорошо россияне выполняют эту меру по нераспространению коронавируса.