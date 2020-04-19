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Петербуржцам с коронавирусом можно лечиться дома

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
19.04.2020 18:56
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Петербуржцы расслабились и пошли гулять. Москву в самоизоляции держат штрафы

Индекс самоизоляции вечером 19 апреля в Петербурге держится на отметке 3,7, что означает — «на улицах много людей». В Москве, где массово выписывают штрафы за нарушение режима самоизоляции, показатель составляет 4,2.

Еще менее дисциплинированно ведут себя жители Казани, Кирова, Ярославля, Ростова-на-Дону (3,6), Самары (3,5) и Волгограда (3,4).

Фото: https://yandex.ru/web-maps/covid19/isolation?ll=68.913924%2C57.194687&z=3

Жители Москвы и Новосибирска более строго соблюдают ограничительные меры — в этих городах индекс составляет 4,2 и 4,3 соответственно, что означает «на улице почти никого». За все время москвичей за нарушение режима самоизоляции оштрафовали на 100 млн рублей, пишет Bfm.ru.

Днем в пятницу, 17 апреля, в Петербурге индекс упал до 2,4, что означало — на улице очень много людей. Показатель постепенно снижается в течение последних двух недель: с 3,9 в выходные дни и 2,9 — в будние.

«Яндекс» запустил индекс самоизоляции, чтобы оценивать, насколько хорошо россияне выполняют эту меру по нераспространению коронавируса.

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Комментарии (16)

Maksim_ok
Штрафы не могут быть наложены за нарушение «самоизоляции» ведь самоизоляция предполагает добровольность. Понятно если человек с подозрением на корону, контактировал, вернулся из тех стран, но если ничего из перечисленного, то какие основания для штрафа? Вышел на улицу? Вводите норм карантин и тогда и ваши штрафы, но платите людям деньги чтобы они сидели дома.
260859641
Фонтанка! Зачем нагнетаете??? Собянин беспредельщик, он давно положил на все законы. Или долю с штрафов будете получать??? Превращаетесь в газету Кремлеботов
Vahmistroff
Да достали вы уже с этим пресловутым "индексом самоизоляции"!!
Вроде бы есть наказание, даже уголовное, за распространение информации, не соответствующей действительности. Считаю, что информация, распространяемая Фонтанкой ру, основанная на неофициальных данных, собираемых некоей частной фирмой (законность сбора этой информации тоже под большим вопросом), не может считаться достоверной. Необходимо инициировать прокурорскую проверку законности использования непроверенных неофициальных данных для информирования граждан.
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