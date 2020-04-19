Минпромторг не заметил существенного роста цен на продукты в России

Минпромторг России не наблюдает серьёзного увеличения стоимости продуктов в стране. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» от 19 апреля в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные. Если мы говорим об импорте, то постепенно повышение цен, конечно же, может происходить ввиду того, что есть разница в курсах валют, и разные тенденции на мировых рынках, они связаны с другими странами, где мы закупаем ту или иную продукцию», — сказал Мантуров.