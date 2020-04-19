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19.04.2020 16:43
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Минпромторг не заметил существенного роста цен на продукты в России

Минпромторг России не наблюдает серьёзного увеличения стоимости продуктов в стране. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» от 19 апреля в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные. Если мы говорим об импорте, то постепенно повышение цен, конечно же, может происходить ввиду того, что есть разница в курсах валют, и разные тенденции на мировых рынках, они связаны с другими странами, где мы закупаем ту или иную продукцию», — сказал Мантуров.

По его словам, в магазинах поддерживается запас продовольствия на два месяца.

Напомним, оптовые цены на крупу взлетели более чем на 10 % на прошлой неделе. Сильнее прочих подорожали гречка и пшено.

Минсельхоз, в свою очередь, заявил о снижении цен производителей на томаты, морковь, капусту, лук, огурцы и картофель, а 6 апреля взлетевшими ценами на имбирь и лимоны занялась Генпрокуратура.

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Комментарии (12)

муматор
хм, а как вам фасоль по 120-140 руб. за 450 грамм???
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260801342
Лимоны в пятерочке по 450 Руб/кг. Как говорил один министр - дифицита не будет, наши аграрии справятся. И ведь не обманул.
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