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Коронавирус в СПб подтверждён еще у 114 пациентов

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
19.04.2020 14:54
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В Петербурге появилось приложение, помогающее обойти «вирусные» штрафы

В Петербурге запустили бесплатное приложение, которое помогает обойти запретные места, посещение которых грозит штрафом. Его разработал программист из Национального центра когнитивных разработок университета ИТМО Егор Смирнов.

Активист движения «Красивый Петербург» добавил в пешеходный навигатор Sight Safari «Режим COVID». Функция позволяет выстраивать маршруты, минуя локации, которые запрещено посещать, в том числе скверы, парки, детские и спортивные площадки, сообщает 19 апреля пресс-служба движения «Красивый Петербург».

Напомним, до 30 апреля в Петербурге действует режим повышенной готовности. Запрещена работа непродовольственных магазинов, кафе, торгово-развлекательных центров и спортивных клубов. С конца марта в Петербурге выявили 555 заведений, открытых вопреки запрету. В основной массе предприниматели закрывали двери после разъяснительной беседы, остальных уведомили о необходимости приостановления деятельности.

За посещение парков, скверов и детских площадок горожане могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей.

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Комментарии (5)

260973241
Да уж..
260973871
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vitor
Этого "красавца" санитаром в Боткинскую!
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