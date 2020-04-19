В Петербурге появилось приложение, помогающее обойти «вирусные» штрафы

Активист движения «Красивый Петербург» добавил в пешеходный навигатор Sight Safari «Режим COVID». Функция позволяет выстраивать маршруты, минуя локации, которые запрещено посещать, в том числе скверы, парки, детские и спортивные площадки, сообщает 19 апреля пресс-служба движения «Красивый Петербург».

В Петербурге запустили бесплатное приложение, которое помогает обойти запретные места, посещение которых грозит штрафом. Его разработал программист из Национального центра когнитивных разработок университета ИТМО Егор Смирнов.

Напомним, до 30 апреля в Петербурге действует режим повышенной готовности. Запрещена работа непродовольственных магазинов, кафе, торгово-развлекательных центров и спортивных клубов. С конца марта в Петербурге выявили 555 заведений, открытых вопреки запрету. В основной массе предприниматели закрывали двери после разъяснительной беседы, остальных уведомили о необходимости приостановления деятельности.

За посещение парков, скверов и детских площадок горожане могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей.