Китайский вирусолог: Нет свидетельств того, что COVID-19 был создан искусственно

Заведующий лабораторией Уханьского института вирусологии профессор Юань Чжимин опроверг возможность искусственного создания коронавируса. Об этом 19 апреля пишет РИА Новости.



«Некоторые ученые считают, что для синтеза вируса требуется экстраординарный интеллект и объем работы. Поэтому я никогда не поверю, что мы, люди, сейчас можем синтезировать такой вирус», — цитирует информагентство вирусолога. Так Чжимин прокомментировал версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане.

Ученый добавил, что первоисточником распространения вируса не мог стать его институт — из-за строгих правил проведения исследований и системы управления. И подчеркнул, что опирается на собственные знания о коронавирусе.