СМИ назвали даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы

В материале уточняется, что в обозначенные даты в Лиге чемпионов сыграют ответные встречи 1/8 финала, отложенные на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Затем матчи главного европейского клубного турнира будут проводиться через каждые три дня, а финал состоится 30 мая в Стамбуле.

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует возобновить розыгрыш Лиги Европы 2–3 августа, а Лиги чемпионов — 7–8 августа. Об этом 19 апреля сообщает РБК со ссылкой на Sky Sport.

Что касается Лиги Европы, то, согласно данным Sky Sport, четвертьфиналы первенства намечены на 1 и 13 августа, полуфиналы — на 17 и 20 августа, а финал в Гданьске — на 27 августа.

Также отмечено, что, если соответствующий календарь будет принят, групповой этап Лиги чемпионов сезона 2020/21 начнется не ранее 20 октября.

Ранее испанское издание Sport.es со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции документ от УЕФА сообщило, что следующий розыгрыш группового этапа Лиги чемпионов начнется 20 октября, Лиги Европы — 22 октября. При этом все текущие национальные чемпионаты должны быть доиграны до 31 июля.

23 марта УЕФА отложил финалы турниров на неопределенный срок из-за COVID-19. Победитель Лиги Европы должен был определиться 27 мая, Лиги чемпионов — 30 мая.

По итогам последних сыгранных в Лиге чемпионов поединков путевки в четвертьфинал завоевали «Атлетико», ПСЖ, «Аталанта» и «Лейпциг». Ответные игры в парах одной восьмой «Ювентус» — «Лион», «Бавария» — «Челси», «Манчестер Сити» — «Реал» (Мадрид) и «Барселона» — «Наполи» перенесли.