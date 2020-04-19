За последние сутки Петербург не вошёл в тройку по количеству новых заражений. Коронавирус подтверждён у 114 пациентов
За последние сутки в Петербурге выявили 114 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в городе достигло 1760. Об этом сообщает 19 апреля оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 9222 человека. На карантине находится 4123, из них 57 — в обсерваторе, 827 — на самоизоляции, 3239 — контактные.
Всего в российских регионах зарегистрировано 6 060 новых заражённых COVID-19. «Из них почти
В Москве диагностировано 3570 новых случаев, на втором месте — Московская область (709), на третьем — Нижегородская область (129). Затем идёт Петербург.
Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 42 853 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 3291 человека.
Также за сутки поступила информация о 48 летальных случаях. За весь период в России от коронавируса скончался 361 человек.
По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 19 апреля 2020 года зарегистрировано 2 млн 329 тыс. 967 подтвержденных случаев коронавируса, прирост за сутки составил 79 166 случаев. В 181 стране мира вне КНР зарегистрировано 2 млн 245 тыс. 766 случаев, за последние сутки прирост составил 79 145 случаев.