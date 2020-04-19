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Коронавирус в СПб подтверждён еще у 114 пациентов

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
19.04.2020 11:13
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За последние сутки Петербург не вошёл в тройку по количеству новых заражений. Коронавирус подтверждён у 114 пациентов

За последние сутки в Петербурге выявили 114 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в городе достигло 1760. Об этом сообщает 19 апреля оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 9222 человека. На карантине находится 4123, из них 57 — в обсерваторе, 827 — на самоизоляции, 3239 — контактные.

Всего в российских регионах зарегистрировано 6 060 новых заражённых COVID-19. «Из них почти 43 % выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 234 человека», — добавили в оперштабе.

В Москве диагностировано 3570 новых случаев, на втором месте — Московская область (709), на третьем — Нижегородская область (129). Затем идёт Петербург.

Фото: Оперштаб

Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 42 853 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 3291 человека.

Также за сутки поступила информация о 48 летальных случаях. За весь период в России от коронавируса скончался 361 человек.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 19 апреля 2020 года зарегистрировано 2 млн 329 тыс. 967 подтвержденных случаев коронавируса, прирост за сутки составил 79 166 случаев. В 181 стране мира вне КНР зарегистрировано 2 млн 245 тыс. 766 случаев, за последние сутки прирост составил 79 145 случаев.

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Комментарии (46)

Memory17
Я ЗА соблюдение медицинских рекомендаций, но роль карантина преувеличена, есть целый ряд стран не вводивших самоизоляцию и у них положение не в разы хуже, чем у соседей со строгим карантином. При этом при строгих мерах карантина явно больше людей умирает от инфарктов, инсультов и рака, так как на них нет сил и средств у здравоохранения. У меня, к счастью, не вопрос жизни и смерти, но подошёл срок плановой операции и она отложена на неопределённый срок, что повышает вероятность осложнений и таких пациентов в Питере тысячи.
Неужели все равно введут эту тупость с пропусками как в мск?
Которая создаст ненужную мороку и больше поводов контактировать (при проверке).
Нет уже никакого большого потока гуляющих. Ходят 1-2 и по делам, ибо больше некуда. Зачем бюрократию разводить?
OldObyvatel
Почему все забыли про Высоцкого? Он когда еще пел:
"Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения".
Как говорят, один из простейших тестов по определению коронавируса: сделать глубокий вдох и задержать дыхание на 10-15 секунд. Если не начнете задыхаться и биться в конвульсиях - здоровы.
"Если вы уже устали -
Сели-встали, сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.
А вот здесь у Высоцкого ошибка. Надо бы петь:
"Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактикУ!"
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