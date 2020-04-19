За последние сутки Петербург не вошёл в тройку по количеству новых заражений. Коронавирус подтверждён у 114 пациентов

За последние сутки в Петербурге выявили 114 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в городе достигло 1760. Об этом сообщает 19 апреля оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 9222 человека. На карантине находится 4123, из них 57 — в обсерваторе, 827 — на самоизоляции, 3239 — контактные.