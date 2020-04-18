Новые жертвы коронавируса в Москве: скончался пациент из частной клиники и мужчина с «тотальным поражением левого легкого»

За сутки в Москве умерли 28 человек с коронавирусом. Общее число летальных исходов в столице достигло 176. Об этом сообщает оперштаб 18 апреля.

Возраст умерших составляет от 30 до 93 лет. «Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, среди них – гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, сахарный диабет», — уточнили в оперштабе.

30-летний пациент страдал сахарным диабетом. У 37-летнего мужчины установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого». Трое из скончавшихся находились на лечении в федеральной больнице. Еще один наблюдался в частной клинике.