FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +5
73.94р80.11р
Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
18.04.2020 23:14
6
Печать

Новые жертвы коронавируса в Москве: скончался пациент из частной клиники и мужчина с «тотальным поражением левого легкого»

За сутки в Москве умерли 28 человек с коронавирусом. Общее число летальных исходов в столице достигло 176. Об этом сообщает оперштаб 18 апреля.

Возраст умерших составляет от 30 до 93 лет. «Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, среди них – гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, сахарный диабет», — уточнили в оперштабе.

30-летний пациент страдал сахарным диабетом. У 37-летнего мужчины установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением левого легкого». Трое из скончавшихся находились на лечении в федеральной больнице. Еще один наблюдался в частной клинике.

Общее число заражённых коронавирусом в Москве составляет 20754 человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

260968401
⚠️ Мнoгopазовая антивиpycная мacка PITTA MASK для эффeктивной защиты opганов дыхaния ➜ https://is.gd/vrsstop
kоt-idiot
Имели "хронические болезни" - ну я так понимаю большинство обречено, случись чего.
Brit
в Москве в среднем умирают 320-330 человек в день. Из них 200 от сердечно-сосудистых, 80-от онкологии.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний