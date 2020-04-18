260778831 19 Апр 2020 в 00:20 19 Апр 2020 в 00:20

Раньше меня часто спрашивали: почему я не верю в Бога?



И я всегда отвечал: потому что не вижу истинной Веры. Люди не понимали и обижались. Но теперь даже слепому все ясно.



Люди верят в загробную жизнь, верят что вино - кровь Христа, верят в святую воду. Но почему-то не верят, что Бог может защитить их от болезни. Священники закрывают храмы в Пасху и не пускают верующих. А как же всемогущество Бога? Как же вера в его промысел?



Раньше помню люди в тюрьму шли за убеждения. А сейчас боятся каких-то штрафов. Даже священники. Получаются даже они не верят, что Бог способен защитить праведных? Говоря что вирус- кара, сами бегут от кары.



Те кто внушали мне, что земная жизнь - ничто, что главное - спасение, цепляются за нее, за земные блага, боясь ослушаться приказа сверху.



Легко верить в Бога когда все хорошо. Но стоило случится небольшому испытанию и стало ясно, что вся духовность для многих сесть мода и лицемерие.



И Я спрашивают Вас, тех кто упрекал меня за атеизм: ГДЕ ВАША ВЕРА?