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18.04.2020 23:00
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Пасха-онлайн. Прямые трансляции из храмов Петербурга

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Петербургские храмы оберегают верующих от нового коронавируса и поэтому советуют им оставаться дома даже в самую главную для православных христиан ночь. Священники отправляют праздничную службу, но без своих прихожан. Но при этом многие храмы транслируют службы онлайн, через группы в социальной сети «Вконтакте». Побывать в нескольких храмах за одну ночь, не выходя из дома – почему бы и нет? Посмотрите пасхальные службы, которые не покажут по телеканалам, прямо сейчас.

Кронштадтский Морской Никольский собор.

Приход Сампсониевского собора:

Храм во имя иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в клинике душевных болезней Военно-медицинской Академии:

Князь-Владимирский собор

Церковь во имя Святых Праведных Богоотец Иоакима и Анны на проспекте Науки

Те, кто не смог попасть на службу в свой "домашний" храм, может поискать его в списке Митрополии, которая разместила ссылки на все церкви и соборы Петербурга, вышедшие в эту ночь в онлайн.

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Комментарии (6)

260778831
Раньше меня часто спрашивали: почему я не верю в Бога?

И я всегда отвечал: потому что не вижу истинной Веры. Люди не понимали и обижались. Но теперь даже слепому все ясно.

Люди верят в загробную жизнь, верят что вино - кровь Христа, верят в святую воду. Но почему-то не верят, что Бог может защитить их от болезни. Священники закрывают храмы в Пасху и не пускают верующих. А как же всемогущество Бога? Как же вера в его промысел?

Раньше помню люди в тюрьму шли за убеждения. А сейчас боятся каких-то штрафов. Даже священники. Получаются даже они не верят, что Бог способен защитить праведных? Говоря что вирус- кара, сами бегут от кары.

Те кто внушали мне, что земная жизнь - ничто, что главное - спасение, цепляются за нее, за земные блага, боясь ослушаться приказа сверху.

Легко верить в Бога когда все хорошо. Но стоило случится небольшому испытанию и стало ясно, что вся духовность для многих сесть мода и лицемерие.

И Я спрашивают Вас, тех кто упрекал меня за атеизм: ГДЕ ВАША ВЕРА?
260968401
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artt
ну зачем эти храмы нужны?
одни убытки для бюджета.
оставить один виртуальный. и нет проблем.
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