Петербургские храмы оберегают верующих от нового коронавируса и поэтому советуют им оставаться дома даже в самую главную для православных христиан ночь. Священники отправляют праздничную службу, но без своих прихожан. Но при этом многие храмы транслируют службы онлайн, через группы в социальной сети «Вконтакте». Побывать в нескольких храмах за одну ночь, не выходя из дома – почему бы и нет? Посмотрите пасхальные службы, которые не покажут по телеканалам, прямо сейчас.
Приход Сампсониевского собора:
Храм во имя иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в клинике душевных болезней Военно-медицинской Академии:
Князь-Владимирский собор
Церковь во имя Святых Праведных Богоотец Иоакима и Анны на проспекте Науки
Те, кто не смог попасть на службу в свой "домашний" храм, может поискать его в списке Митрополии, которая разместила ссылки на все церкви и соборы Петербурга, вышедшие в эту ночь в онлайн.