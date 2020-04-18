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18.04.2020 22:30
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Петербургский пенсионер нарушил запреты дважды. Его нашли мёртвым с синяком под глазом

Обездвиженное тело заметил прохожий в практически безлюдном парке Победы в Московском районе Петербурга 18 апреля.

Как стало известно «Фонтанке», полицию к пруду закрытого из-за пандемии коронавируса парка вызвали в 18.30. Приехавшие на место сотрудники обнаружили тело пожилого мужчины с ссадиной на лбу и гематомой под глазом.

Погибший оказался пенсионером 1949 года рождения. Что заставило его нарушить запрет на выход из дома для пожилых людей и дойти до закрытого парка, неизвестно. Причина смерти устанавливается.

автор фото читатель «Фонтанки» Антон
автор фото читатель «Фонтанки» Антон
автор фото читатель «Фонтанки» Антон
автор фото читатель «Фонтанки» Антон
автор фото читатель «Фонтанки» Антон
автор фото читатель «Фонтанки» Антон

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Комментарии (8)

IgorGrigoryev
Штирлиц зашёл к Мюллеру. Тот лежал на столе лицом вниз.
чёртов вирус, — подумал Штирлиц, поглаживая рукоятку топора, торчавшего из спины Мюллера.
вит_5e4ce9f51d7c1
Все там будем. Когда-нибудь над злорадствующими кто-то тоже позлорадствует.
Mozg
А того, кто позвонил в полицию оштрафовали на 15тыс за вход в парк?
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