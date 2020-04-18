Обездвиженное тело заметил прохожий в практически безлюдном парке Победы в Московском районе Петербурга 18 апреля.

Как стало известно «Фонтанке», полицию к пруду закрытого из-за пандемии коронавируса парка вызвали в 18.30. Приехавшие на место сотрудники обнаружили тело пожилого мужчины с ссадиной на лбу и гематомой под глазом.

Погибший оказался пенсионером 1949 года рождения. Что заставило его нарушить запрет на выход из дома для пожилых людей и дойти до закрытого парка, неизвестно. Причина смерти устанавливается.