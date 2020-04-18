FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +5
73.94р80.11р
Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
18.04.2020 21:00
8
Печать

Власти Татарстана обязали жителей носить маски в магазинах, аптеках и общественном транспорте

Правительство Татарстана подготовило новые ограничения для жителей республики в период самоизоляции. Теперь им нельзя будет посещать общественные места без маски на лице. Постановление «О мерах по предотвращению распространения в РТ новой коронавирнусной инфекции» подписано 18 апреля и вступает в силу с начала новой недели.

В соответствии с документом, жителям запрещается находиться в магазинах, общественном транспорте и объектах предоставления услуг без средств индивидуальной защиты органов дыхания — масок и респираторов. Требование бессрочно и продлится до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

На минувшей неделе в Татарстане запустили промышленное производство медицинских масок. Резидент особой экономической зоны «Алабуга» компания «Полиматиз» анонсировала выпуск 2,4 млн изделий ежемесячно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

Devis
Оп-па! Вот это новость! То-то граждане удивились, что маски надо носить.
father
Полагаю, что Власти обязаны при этом обеспечить население масками с условиями их применения по установленному стандарту, если нет, - то это очередная "клоунада" перед президентом и населением...
zemlinet
Единственно верное решение!!! Большая часть заразившихся, переносят вирус без симптомов, заражая престарелых и людей с хроническими заболеваниями, для которых вирус смертелен ...
Поэтому маски и перчатки необходимы всем!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний