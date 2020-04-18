Власти Татарстана обязали жителей носить маски в магазинах, аптеках и общественном транспорте

Правительство Татарстана подготовило новые ограничения для жителей республики в период самоизоляции. Теперь им нельзя будет посещать общественные места без маски на лице. Постановление «О мерах по предотвращению распространения в РТ новой коронавирнусной инфекции» подписано 18 апреля и вступает в силу с начала новой недели.

В соответствии с документом, жителям запрещается находиться в магазинах, общественном транспорте и объектах предоставления услуг без средств индивидуальной защиты органов дыхания — масок и респираторов. Требование бессрочно и продлится до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.