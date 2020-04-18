FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
73.94р80.11р
Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
18.04.2020 17:35
12
Печать

«Надо прекратить все эти поцелуи». Врачи предупреждают о главной опасности коронавируса

Доктор биологических наук Владимир Макаров заявил, что самым опасным свойством COVID-2019 остается отсутствие симптомов у некоторых заболевших.

«Это самое опасное, поэтому важно соблюдать самоизоляцию. Поэтому каждый человек обязан носить маску. Надо прекратить все эти поцелуи при встрече! Надо держаться друг от друга подальше», — цитирует 18 апреля заявление Макарова РИА «Новости».

По его словам, заразиться COVID-2019 можно и от тех, у кого нет никаких симптомов заболевания. При этом врач призвал не носить перчатки для защиты, а чаще мыть руки.

Напомним, что в России выявлено уже 36 793 случая заболевания коронавирусом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (12)

260968401
⚠️ Многоразовая антивирусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания ➜ https://is.gd/antivrs
Boris_93*1
Так-с , ну кто там ещё из представителей науки не успел хайпануть на гаццком вирусе , от биолухи уже отметились :)
MDD
А ни чего что маска не герметичная?

Фонтанка, зачем вы набрасываете на вентилятор на ровном месте?
Пишите лучше сразу про секс в самоизоляции.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний