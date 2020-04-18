«Надо прекратить все эти поцелуи». Врачи предупреждают о главной опасности коронавируса

Доктор биологических наук Владимир Макаров заявил, что самым опасным свойством COVID-2019 остается отсутствие симптомов у некоторых заболевших.

«Это самое опасное, поэтому важно соблюдать самоизоляцию. Поэтому каждый человек обязан носить маску. Надо прекратить все эти поцелуи при встрече! Надо держаться друг от друга подальше», — цитирует 18 апреля заявление Макарова РИА «Новости».

По его словам, заразиться COVID-2019 можно и от тех, у кого нет никаких симптомов заболевания. При этом врач призвал не носить перчатки для защиты, а чаще мыть руки.