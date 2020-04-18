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18.04.2020 16:45
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Из Израиля в Россию вылетел самолёт с благодатным огнём. Святыню доставят в Москву к вечерней литургии

Лайнер с российской делегацией, получившей Благодатный огонь, направляется из Тель-Авива в российскую столицу.

«Российский посол в Израиле Анатолий Викторов передал лампаду с Благодатным огнем директору фонда Андрея Первозванного Владимиру Бушуеву, после чего спецборт с делегацией фонда вылетел в Москву», — сообщает 18 апреля РИА «Новости» со ссылкой на представителя фонда Андрея Первозванного.

Лайнер приземлится в столичном аэропорту «Внуково» в 20.30, после чего огонь доставят в храм Христа Спасителя.

Напомним, что президент Владимир Путин в этом году не посетит службу в храме Христа Спасителя, однако поставит свечку в часовне в своей резиденции.

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Комментарии (16)

Stargazer_5e4cc3b703773
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WuhanRockCafe
"Значит в винный магазин можно ходить, а в церковь нельзя!" - съязвил пастор баптистской церкви в Нью-Йорке
Boris_93*1
А причастным к действу было дозволено высочайшим указом самоизоляцию нарушить ? , так сказать " группой лиц , с применением технических средств ( аэроплан ) " (с) :)
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