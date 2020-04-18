Из Израиля в Россию вылетел самолёт с благодатным огнём. Святыню доставят в Москву к вечерней литургии

Лайнер с российской делегацией, получившей Благодатный огонь, направляется из Тель-Авива в российскую столицу.



«Российский посол в Израиле Анатолий Викторов передал лампаду с Благодатным огнем директору фонда Андрея Первозванного Владимиру Бушуеву, после чего спецборт с делегацией фонда вылетел в Москву», — сообщает 18 апреля РИА «Новости» со ссылкой на представителя фонда Андрея Первозванного.

Лайнер приземлится в столичном аэропорту «Внуково» в 20.30, после чего огонь доставят в храм Христа Спасителя.