Система распознавания лиц для борьбы с нарушителями самоизоляции может появиться в 20 регионах России
Двадцать регионов всерьёз задумались о применении системы распознавания лиц в борьбе с нарушителями ограничительных правил. Об этом 18 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Ростех».
В пресс-службе госкорпорации рассказали, что предложили регионам внедрить системы распознавания лиц своего технологического партнера NtechLab. В ответ они получили множество заинтересованных отзывов. Теперь NtechLab прорабатывает возможности сотрудничества с 20 регионами из семи федеральных округов России.
«Технологии на основе искусственного интеллекта доказали свою действенность в борьбе с коронавирусом во всем мире», — заявил представитель «Ростеха», корпорации, которой принадлежит 12,5% NTechLab.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял ранее, что в столице используют системы распознавания лиц для пресечения нарушений карантина. Анализ записей с камер происходит в режиме реального времени. Система отслеживает перемещения людей, определяет лица в потоке, сравнивает результаты с базами данных, а также определяет пол и возраст человека. Алгоритм находит данные человека, попавшего в объектив, за несколько секунд.