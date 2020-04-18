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18.04.2020 15:25
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Система распознавания лиц для борьбы с нарушителями самоизоляции может появиться в 20 регионах России

Двадцать регионов всерьёз задумались о применении системы распознавания лиц в борьбе с нарушителями ограничительных правил. Об этом 18 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Ростех».

В пресс-службе госкорпорации рассказали, что предложили регионам внедрить системы распознавания лиц своего технологического партнера NtechLab. В ответ они получили множество заинтересованных отзывов. Теперь NtechLab прорабатывает возможности сотрудничества с 20 регионами из семи федеральных округов России.

«Технологии на основе искусственного интеллекта доказали свою действенность в борьбе с коронавирусом во всем мире», — заявил представитель «Ростеха», корпорации, которой принадлежит 12,5% NTechLab.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял ранее, что в столице используют системы распознавания лиц для пресечения нарушений карантина. Анализ записей с камер происходит в режиме реального времени. Система отслеживает перемещения людей, определяет лица в потоке, сравнивает результаты с базами данных, а также определяет пол и возраст человека. Алгоритм находит данные человека, попавшего в объектив, за несколько секунд.

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Комментарии (7)

155296642
Носите маски
Rob69
Для того , чтобы разблокировать телефон лицом надо сначала лицо в телефон отсканировать и при этом идеальном сканировании потом есть ошибки снятия блока. А тут камере надо не только лицо,но и походку,рост иметь в базе ,чтоб с чем то сравнить. Ну и по аналогии с китайским вариантом , с собой у человека должен быть свой телефон.Сначала система ищет телефон по базовым вышкам,потом найдя его сужает поиски и включаются камеры.
Владислав М
Т.е. для того, чтоб найти десяток нарушителей, власть хочет отслеживать и записывать передвижения всего населения? А какая правовая основа у этого действа? Я уже не говорю о потенциальной возможности получения данных о передвижении всех и вся криминальными элементами и коррупционерами.
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