Система распознавания лиц для борьбы с нарушителями самоизоляции может появиться в 20 регионах России

Двадцать регионов всерьёз задумались о применении системы распознавания лиц в борьбе с нарушителями ограничительных правил. Об этом 18 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Ростех».



В пресс-службе госкорпорации рассказали, что предложили регионам внедрить системы распознавания лиц своего технологического партнера NtechLab. В ответ они получили множество заинтересованных отзывов. Теперь NtechLab прорабатывает возможности сотрудничества с 20 регионами из семи федеральных округов России.



«Технологии на основе искусственного интеллекта доказали свою действенность в борьбе с коронавирусом во всем мире», — заявил представитель «Ростеха», корпорации, которой принадлежит 12,5% NTechLab.

