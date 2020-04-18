«Высокая эффективность подтверждена». Роспотребнадзор ответил Лукашенко на критику российских тестов на коронавирус
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека посчитала неверными высказывания президента Белоруссии о том, что российские тесты на COVID-2019 «ни к черту».
«Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов», — цитирует 18 апреля заявление ведомства «Интерфакс».
В Роспотребнадзоре напомнили, что российские разработки позволяют выявлять минимальное количество чужеродного генетического материала, а также не дают «перекрестных реакций», показывая именно коронавирус. Ведомство считает, что отечественные тесты по некоторым параметрам даже превосходят иностранные аналоги.
Накануне Александр Лукашенко заявил, что тесты из соседней страны «ни к черту».