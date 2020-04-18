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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
18.04.2020 13:40
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«Высокая эффективность подтверждена». Роспотребнадзор ответил Лукашенко на критику российских тестов на коронавирус

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека посчитала неверными высказывания президента Белоруссии о том, что российские тесты на COVID-2019 «ни к черту».

«Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов», — цитирует 18 апреля заявление ведомства «Интерфакс».

В Роспотребнадзоре напомнили, что российские разработки позволяют выявлять минимальное количество чужеродного генетического материала, а также не дают «перекрестных реакций», показывая именно коронавирус. Ведомство считает, что отечественные тесты по некоторым параметрам даже превосходят иностранные аналоги.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что тесты из соседней страны «ни к черту».

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Комментарии (20)

Djnyana
Разве сто.. - британцам! Но они, просто - Завидуют! )
Djnyana
Млин, поддержу Руководителя Белоруссии, - вотка, пьянка, Красивая Женщина и баня, ещё не навредили ни одному человеку на Земле! )
Modest_5e4ce41f7533b
Ну вот, начали тестами мерятся.
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