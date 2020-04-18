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18.04.2020 13:07
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Пирожное в подарок, пряжа, суши, сыр и маски. Карта «Фонтанки» «Покупай у своих» даёт соседям антикризисные скидки

Проект «Покупай у своих» объединил больше тысячи городских магазинов и сервисов, которые помогают соседям найти полезные товары и услуги с серьезными скидками.

«Фонтанка» приглашает читателей поискать на карте «Покупай у своих» компании, которые не опустили руки и, несмотря на кризис, продолжают снабжать город самым необходимым.

Выучить финский онлайн, пополнить запасы пряжи для рукоделия, поменять резину, выбрать самые вкусные суши, обновить постельное белье и занять ребенка уроками робототехники — все это можно сделать при помощи ваших соседей, которые очень ждут заказов от читателей «Фонтанки». Большинство из них дают скидки по промокоду Fontanka.

Присоединяйтесь к нашему проекту. Добавляйте на карту соседскую кондитерскую, ателье или репетитора, которые работают так, что их стоит отметить и поддержать в это трудное время. Закажите то, что вам нужно, у своих со скидкой и познакомьтесь наконец с соседями. Хотя бы и в бесконтактном режиме.

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Комментарии (1)

amigo_UA
Цены как не для своих. Или для своих принято цены лупить как в последний раз.
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