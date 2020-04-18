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18.04.2020 12:50
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Путин потребовал предоставить прогноз по заболеваемости COVID-2019 в России

Президент России поручил правительству подготовить краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом.

«Обеспечить формирование краткосрочного прогноза количества граждан, которые могут заболеть новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в перечне поручений Владимира Путина, который опубликован на сайте Кремля.

Прогноз должен быть подготовлен к 20 апреля. Доклад с данными будет представляться главе государства ежедневно.

В своем выступлении 13 апреля Владимир Путин отметил важность оценки всех сценариев и призвал подготовить прогноз развития ситуации с коронавирусом.

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Комментарии (11)

Njura
Ясновидящих развелось - почти как вирусологов. Верьте каждому.
Sergei-2020
Пусть спросит прогноз у своего друга гундяева.
ShevtsovIlya
Чем отличается оповый интернет ресурс, так это подачей информации, в заголовке «потребовал» в тексте «поручил»! Вы смешны в своей злобе!
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