Путин потребовал предоставить прогноз по заболеваемости COVID-2019 в России
Президент России поручил правительству подготовить краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом.
«Обеспечить формирование краткосрочного прогноза количества граждан, которые могут заболеть новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в перечне поручений Владимира Путина, который опубликован на сайте Кремля.
Прогноз должен быть подготовлен к 20 апреля. Доклад с данными будет представляться главе государства ежедневно.
В своем выступлении 13 апреля Владимир Путин отметил важность оценки всех сценариев и призвал подготовить прогноз развития ситуации с коронавирусом.