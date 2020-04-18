Погода хочет самоизоляции петербуржцев. В городе ожидаются дождь и снег

Синоптики сообщают, что оказавшемуся 18 апреля во власти циклона Петербургу стоит ждать осадков и похолодания.
«Циклон, оккупировавший северную половину Европейской России, сохранит в Санкт-Петербурге облачную с прояснениями погоду, пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможна снежная крупа», — сообщает 18 апреля специалист центра ФОБОС Михаил Леус.
По его словам, температурный фон в городе останется на несколько градусов ниже климатической нормы. Он указывает, что температура будет держаться в диапазоне 5–7 градусов Цельсия со знаком плюс.
По данным Гидрометцентра, столбик термометра субботним днём поднимется до +6, а вероятность осадков составляет 95%.