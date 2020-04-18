FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +5
73.94р80.11р
Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
18.04.2020 11:12
3
Печать

Погода хочет самоизоляции петербуржцев. В городе ожидаются дождь и снег

Синоптики сообщают, что оказавшемуся 18 апреля во власти циклона Петербургу стоит ждать осадков и похолодания.

«Циклон, оккупировавший северную половину Европейской России, сохранит в Санкт-Петербурге облачную с прояснениями погоду, пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможна снежная крупа», — сообщает 18 апреля специалист центра ФОБОС Михаил Леус.

По его словам, температурный фон в городе останется на несколько градусов ниже климатической нормы. Он указывает, что температура будет держаться в диапазоне 5–7 градусов Цельсия со знаком плюс.

По данным Гидрометцентра, столбик термометра субботним днём поднимется до +6, а вероятность осадков составляет 95%.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

🔥 Набор индивидуальной защиты от вирусов и инфекций: очки, маска, перчатки и салфетки ⇒ https://is.gd/stopvirs
260807761
Всем по... барабану, по Ленинскому проспекту автобусы едут набитые людьми
Djnyana
Ну вот, опять.. А.. вот и.., - Солнце! )
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний