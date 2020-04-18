В Петергофе среди ночи приезжий ворвался в случайный дом и ударил пожилую хозяйку ножом. Он искал деньги

mayor1976 18 Апр 2020 в 12:23 18 Апр 2020 в 12:23

Это всё ожидаемо-обкуренным зверькам мохнобрудалам жрать хочется, а работы нет. А потом, в кабаке будут «сорить» награбленными деньгами и очаровывать жирных русских кобыл, которые ещё от них нарожают рабов мохнорылых. Одно не понятно, что он не в богатые коттеджи жирные полез, а к престарелым людям, у которых и мужчины дома не было отпор ему дать. К «жирным» карасям бы влез если на то пошло или к тем кто его сюда ввёз этого зверька. Но толстым русским Наташам он о своих похождениях позорных не расскажет, будет в их глазах мохнобруталом с баблом. А пожилая женщина после такого удара может и не оправиться. Ссыкуны черномазые!!!