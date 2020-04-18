В Петергофе среди ночи приезжий ворвался в случайный дом и ударил пожилую хозяйку ножом. Он искал деньги
Жительницам Петергофа пришлось столкнуться с опасным ночным гостем. Приезжий прошёлся с ножом по соседям в поисках наличных.
Как стало известно «Фонтанке» 18 апреля, накануне ночью около 1.30 в частный дом на Суворовской улице ворвался незнакомец. На своём пути он встретил 72-летнюю хозяйку, отпор ей дал ножом в живот. Налётчик унёс с собой 1700 рублей и направился к соседям. Там в квартире он напал, но уже без ножа на 46-летнюю женщину и забрал две тысячи рублей. Пострадавшая позвонила в полицию. Наряд настиг беглеца в начале Суворовской улицы. В отдел доставили 21-летнего приезжего из Узбекистана. В Петербурге он находится без регистрации и нигде официально не работает. Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Разбой».
Пострадавшую от ножа пенсионерку госпитализировали. Её состояние оценивается как тяжёлое.