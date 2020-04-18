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18.04.2020 10:37
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В Петергофе среди ночи приезжий ворвался в случайный дом и ударил пожилую хозяйку ножом. Он искал деньги

Жительницам Петергофа пришлось столкнуться с опасным ночным гостем. Приезжий прошёлся с ножом по соседям в поисках наличных.

Как стало известно «Фонтанке» 18 апреля, накануне ночью около 1.30 в частный дом на Суворовской улице ворвался незнакомец. На своём пути он встретил 72-летнюю хозяйку, отпор ей дал ножом в живот. Налётчик унёс с собой 1700 рублей и направился к соседям. Там в квартире он напал, но уже без ножа на 46-летнюю женщину и забрал две тысячи рублей. Пострадавшая позвонила в полицию. Наряд настиг беглеца в начале Суворовской улицы. В отдел доставили 21-летнего приезжего из Узбекистана. В Петербурге он находится без регистрации и нигде официально не работает. Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Разбой».

Пострадавшую от ножа пенсионерку госпитализировали. Её состояние оценивается как тяжёлое.

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Комментарии (16)

mayor1976
Это всё ожидаемо-обкуренным зверькам мохнобрудалам жрать хочется, а работы нет. А потом, в кабаке будут «сорить» награбленными деньгами и очаровывать жирных русских кобыл, которые ещё от них нарожают рабов мохнорылых. Одно не понятно, что он не в богатые коттеджи жирные полез, а к престарелым людям, у которых и мужчины дома не было отпор ему дать. К «жирным» карасям бы влез если на то пошло или к тем кто его сюда ввёз этого зверька. Но толстым русским Наташам он о своих похождениях позорных не расскажет, будет в их глазах мохнобруталом с баблом. А пожилая женщина после такого удара может и не оправиться. Ссыкуны черномазые!!!
260681921
В 21 год сей фрукт по всему достиг большого опыта в строительных специальностях.Но в связи с корона-вирусом,решил заняться более привычным(на родине)делом.С чего вдруг в Россию?Шибко умный?
Dimitry Antonov
А что, в связи с этим случаем, говорят правоохранительные и надзорные органы Петродворцового района?
Работают уже с соответствующей диаспорой?
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