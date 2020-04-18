FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +5
73.94р80.11р
Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
18.04.2020 10:20
20
Печать

Собянин рассказал, как будет работать пропускной режим в Москве. Петербург напрягся

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о некоторых деталях работы пропускного режима в своём блоге 18 апреля. Со среды контроль станет полностью автоматизированным. Глава города отметил, что у жителей столицы ещё есть время подготовиться к этому дню.

Для проезда на общественном транспорте теперь можно будет использовать только карты «Тройка» и «Стрелка», месячный единый билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. В цифровой пропуск необходимо будет занести номер проездного, иначе карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.

Контролировать автомобилистов будут с помощью камер. В цифровом пропуске необходимо указать государственный номер автомобиля. Причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться.

Москвичи со служебными учреждениями, которым для пешего передвижения цифровой пропуск не требуется, обязаны зарегистрировать свой личный автомобиль или транспортную карту. Это относится к военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, обладателям удостоверений государственного образца и журналистам.

Для поездок таким гражданам на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды — в том же порядке, что и цифровые пропуска.

О том, к чему уже готовится Петербург, читайте в материале «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (20)

Vahmistroff
Создается впечатление, переходящее в абсолютную уверенность, что вся техническая и программная база для творящегося сейчас... скажем так, недоразумения, со всеми этими цифровыми пропусками, куриными кодами, блокпостами, бесконечными штрафами, была давным-давно готова. Учитывая неповоротливость государственной машины не верится, что за столь малый срок проделана столь колоссальная работа по написанию софта и, что важнее, интеграцию с существующими транспортно-учетными и дорожно-камерными системами. Скорее всего, были и программы заранее написаны и серверы выделены. Теперь отладка и репетиция.
ObserverCl
Дело не в борьбе с вирусом, а в желании построить государство "Утопия".
Gundos
Ну в принципе в этом есть здравое зерно, жадные до бабок бизнесмены смогут меньше гонять людей на работу! Да и бюджетников может тоже лишний раз не будут дергать!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний