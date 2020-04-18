Собянин рассказал, как будет работать пропускной режим в Москве. Петербург напрягся

Для проезда на общественном транспорте теперь можно будет использовать только карты «Тройка» и «Стрелка», месячный единый билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. В цифровой пропуск необходимо будет занести номер проездного, иначе карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о некоторых деталях работы пропускного режима в своём блоге 18 апреля. Со среды контроль станет полностью автоматизированным. Глава города отметил, что у жителей столицы ещё есть время подготовиться к этому дню.

Контролировать автомобилистов будут с помощью камер. В цифровом пропуске необходимо указать государственный номер автомобиля. Причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться.



Москвичи со служебными учреждениями, которым для пешего передвижения цифровой пропуск не требуется, обязаны зарегистрировать свой личный автомобиль или транспортную карту. Это относится к военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, обладателям удостоверений государственного образца и журналистам.



Для поездок таким гражданам на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды — в том же порядке, что и цифровые пропуска.



О том, к чему уже готовится Петербург, читайте в материале «Фонтанки».

