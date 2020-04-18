Западный военный округ подготовился к Пасхе. Повара испекли для военнослужащих более 100 тысяч куличей и покрасили яйца, о чём 18 апреля сообщает пресс-служба ЗВО. Работа кипела на кораблях и в частях Балтийского флота, в подразделениях общевойсковых и танковой армий, Ленинградского объединения ВВС и ПВО, дислоцированных на территории 26 субъектов Российской Федерации.



«Пасхальные куличи выпекались в течение суток по 20 различным рецептам исключительно из натуральных продуктов — муки, сахара, сливочного масла, изюма и молока. В соответствии с традициями всю приготовленную выпечку, яйца и иконы освятят настоятели войсковых храмов — помощники командиров по работе с верующими военнослужащими», — говорится в релизе.

