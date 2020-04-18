ВОЗ: Количество заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 83 тысячи

Количество инфицированных коронавирусом в мире возросло за последние сутки почти на 83 тысячи, что более чем на 6 тыс. больше, чем за предыдущий день, сообщила в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 11:00 мск 17 апреля в мире были зарегистрированы 2 074 579 инфицированных и 139 378 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 82 967, а количество летальных исходов - на 8 493. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 050 871 и 93 480 случаев соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 37 778, а умерших - на 4 163.

