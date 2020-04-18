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18.04.2020 00:20
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Президент Украины посоветовал согражданам думать, если они хотят выжить

Президент Украины решил в очередной раз воззвать к сознательности соотечественников, не особо соблюдающих установки введенного в стране карантина.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить.

."Наша задача - не комфорт сейчас, скажу откровенно, не комфорт - выжить. Хлеб, масло, молоко, крупы есть, выживем. Пройдем коронавирус, месяц-полтора пройдет, вырулим, если честно. Я в этом уверен", - сказал Зеленский.

По последним данным минздрава, число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 501, до 4,662 тысячи, за все время скончались 125 человек, выздоровели 246. При этом в Киеве, по данным ведомства, всего заболели 705 человек.

17 апреля стало известно о том, что коронавирус обнаружен у ректора Киевской духовной семинарии и у главы Нацгвардии Украины.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин, который предварительно продлится до 24 апреля. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.

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Комментарии (3)

Brit
За всё время пандемии было сделано 32 тысячи тестов. Для сравнения в Лихтенштейне (где в тысячу раз меньше население) их было сделано 29 тысяч.
Djnyana
Им там.. - тепло, им думается легче..)
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