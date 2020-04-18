Президент Украины посоветовал согражданам думать, если они хотят выжить

Президент Украины решил в очередной раз воззвать к сознательности соотечественников, не особо соблюдающих установки введенного в стране карантина.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить.

."Наша задача - не комфорт сейчас, скажу откровенно, не комфорт - выжить. Хлеб, масло, молоко, крупы есть, выживем. Пройдем коронавирус, месяц-полтора пройдет, вырулим, если честно. Я в этом уверен", - сказал Зеленский.