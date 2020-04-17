Путин перенёс срок отчёта о доходах для руководителей госучреждений на конец лета
Президент России подписал указ о переносе до 1 августа сроков представления сведений о доходах для руководителей госучреждений, сообщает пресс-служба Кремля поздним вечером 17 апреля.
"Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, представляются до 1 августа 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
"Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим Указом при продлении срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.", - добавлено в нём.