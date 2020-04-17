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17.04.2020 22:27
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Путин перенёс срок отчёта о доходах для руководителей госучреждений на конец лета

Президент России подписал указ о переносе до 1 августа сроков представления сведений о доходах для руководителей госучреждений, сообщает пресс-служба Кремля поздним вечером 17 апреля.

"Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, представляются до 1 августа 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

"Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим Указом при продлении срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.", - добавлено в нём.

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Комментарии (3)

kusto
Не хотят лишний раз раздражать нищий народ, сидящий по домам сотнями миллионов доходов у чиновников. Правда, я думаю, что и в августе они не будут публиковать, ведь народ будет еще беднее, чем сейчас.
alexadmin
время заметать следы
krasnonosov
Значит апрельского номера юмористического журнала "Мурзилки" с налоговыми декларациями российских чиновников в этом году не будет.
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