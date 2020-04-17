МИД России пояснил, о чём говорили Сергей Лавров и госсекретарь США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по ситуации в мире в связи с пандемией коронавируса и нестабильностью на мировых нефтяных рынках, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства вечером 17 апреля.

🇷🇺🇺🇸📞 В ходе телефонного разговора Сергей #Лавров и @SecPompeo продолжили обмен мнениями по ситуации в мире, вызванной пандемией #COVID19 и нестабильностью на мировых нефтяных рынках. #Лавров вновь напомнил о российском предложении продлить #ДСНВ 📎 https://t.co/hq0vgBE7Ra pic.twitter.com/5LfZ0S045d

«В развитие бесед по телефону президентов России и США, проведенных 9, 10, 11 и 12 апреля, главы внешнеполитических ведомств продолжили обмен мнениями по ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса и нестабильностью на мировых нефтяных рынках. С обеих сторон подтверждена готовность к продолжению координации действий в интересах скорейшего преодоления этих острых вызовов», - говорится в сообщении.

В ходе разговора стороны обсудили проблематику стратегической стабильности. Как отметили в МИД России, Лавров напомнил о предложении продлить Договор о СНВ, который истекает в феврале 2021 года.



«Подчеркнуто, что Россия готова к работе над возможными новыми договоренностями о ядерных вооружениях, однако было бы важно на период их подготовки, которая неизбежно займет длительное время, сохранить такой краеугольный камень глобальной безопасности, как ДСНВ», - сообщили в МИД.



Лавров и Помпео также условились об активизации российско-американского диалога по ограничению вооружений и нераспространению. Лавров подчеркнул необходимость выстраивания диалога с учетом всех факторов, которые влияют на стратегическую стабильность.



Кроме того, стороны согласились тесно взаимодействовать по подготовке предложенного президентом России Владимиром Путиным саммита постоянных членов Совбеза ООН по широкому комплексу проблем международной безопасности.



«Лавров напомнил о наших предложениях возобновить прерванную предыдущей Администрацией США работу российско-американской рабочей группы по вопросам угроз, возникающих в сфере информационно-коммуникационных технологий, и активизировать контртеррористический диалог», - отметили в МИД.

