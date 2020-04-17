Футболиста «Баварии» Кингсли Комана оштрафовали за то, что променял Audi на McLaren

Полузащитник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Кингсли Коман оказался наказан за то, что приехал на тренировку не на «служебной» Audi. Французского футболиста оштрафовали за нарушение спонсорского контракта.



Как сообщает 17 апреля Autonews со ссылкой на немецкое издание Bild, вместо клубной «Ауди» Коман прибыл на тренировку на McLaren 570S Spider. Точный размер штрафа пока неизвестен, но по неофициальным данным, 23-летний футболист заплатит порядка 50 тысяч евро.

Сам спортсмен уже принес извинения клубу, компании Audi и сотрудникам завода марки в Ингольштадте. Он объяснил, что не смог воспользоваться клубным автомобилем, потому что у него разбито стекло. Коман сказал, что признает ошибку и, как только станет возможным, посетит завод в Ингольштадте, чтобы пообщаться с рабочими лично.