В Ленобласти у 6% госпитализированных с внебольничной пневмонией подтвердился коронавирус

Из 1258 пациентов, которые были госпитализированы в больницы Ленинградской области со 2 марта с внебольничной пневмонией, коронавирусная инфекция была подтверждена у 71 человека. Об этом 17 апреля заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Историк, сообщает 47News.

За последние сутки в медицинские учреждения региона поступили 37 человек с лёгочными осложнениями. Все они сдали анализы на COVID-19.

«Болеют тяжело, пневмония тяжёлая, очень часто требуется искусственная вентиляция лёгких. Это тяжёлая медицинская процедура, непростая для человека», - рассказала Историк о сложном течении болезни поступающих пациентов.