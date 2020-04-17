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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 20:48
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В Ленобласти у 6% госпитализированных с внебольничной пневмонией подтвердился коронавирус

Из 1258 пациентов, которые были госпитализированы в больницы Ленинградской области со 2 марта с внебольничной пневмонией, коронавирусная инфекция была подтверждена у 71 человека. Об этом 17 апреля заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Историк, сообщает 47News.

За последние сутки в медицинские учреждения региона поступили 37 человек с лёгочными осложнениями. Все они сдали анализы на COVID-19.

«Болеют тяжело, пневмония тяжёлая, очень часто требуется искусственная вентиляция лёгких. Это тяжёлая медицинская процедура, непростая для человека», - рассказала Историк о сложном течении болезни поступающих пациентов.

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