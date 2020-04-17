РЖД отменяет дополнительные поезда на майские праздники и лето

Из-за низкого спроса на поездки на фоне пандемии коронавируса РЖД отменяет 76 поездов, которые были дополнительно назначены на летний период, и 54, планировавшиеся на майские праздники, рассказали 17 апреля в пресс-службе компании.

Аргументом для такого решения, как отмечает перевозчик, послужил также тот факт, что пассажиры не могут сейчас планировать и организовывать свои передвижения во время длинных выходных дней и отпусков.

Те, кто купил билеты на отменённые поезда, смогу переоформить их на другие даты либо вернуть полную стоимость проездного документа.