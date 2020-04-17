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17.04.2020 20:34
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РЖД отменяет дополнительные поезда на майские праздники и лето

Из-за низкого спроса на поездки на фоне пандемии коронавируса РЖД отменяет 76 поездов, которые были дополнительно назначены на летний период, и 54, планировавшиеся на майские праздники, рассказали 17 апреля в пресс-службе компании.

Аргументом для такого решения, как отмечает перевозчик, послужил также тот факт, что пассажиры не могут сейчас планировать и организовывать свои передвижения во время длинных выходных дней и отпусков.

Те, кто купил билеты на отменённые поезда, смогу переоформить их на другие даты либо вернуть полную стоимость проездного документа.

Также в пресс-службе компании рассказали, что с 21 марта 2020 года зафиксировано почти 80-процентное падение пассажиропотока в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Билетов на май-июнь продано на 60% меньше, всё чаще оформляется возврат. На май число возвращённых билетов до 7 раз превышает аналогичные показатели прошлого года.

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