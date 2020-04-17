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17.04.2020 20:09
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Работающим пенсионерам по больничным выплатят более 21 млрд рублей

На выплаты по больничным работающим пенсионерам из фонда соцстрахования будет выделено более 21 миллиарда рублей. Об этом в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое транслировал телеканал «Россия 24», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Выплаты по этим больничным листам получат около 2 миллионов человек. Для этого из средств фонда социального страхования будет выделено более 21 миллиарда рублей», — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что период онлайн-выдачи больничных для работающих пенсионеров продлевается до 30 апреля включительно.

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Комментарии (2)

OldObyvatel
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