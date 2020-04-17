Операция «Блокпост». Петербург не ждет, а готовится ставить КПП на улицах

Смольный перешел к реализации идеи по отчуждению от внешнего мира. Дорожные компании получили адреса будущих контрольно-пропускных пунктов и список требуемого оборудования.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

На знаковом совещании с участием четырех вице-губернаторов Петербурга, которое прошло накануне, принято решение подготовиться к тотальному контролю автотранспорта на въездах в город. В случае если поступит команда, на основных магистралях сделают «бутылочные горлышки» и расставят полицейских.

Правительственный план предусматривает строительство десятков КПП, призванных существенно ограничить передвижение на личном автотранспорте. Как стало известно «Фонтанке» 17 апреля, это часть схемы по внедрению цифровых пропусков, о которой мы рассказали накануне.



Контрольно-пропускные пункты, если дойдет до практики, будут представлять собой комбинацию технических средств организации дорожного движения — водоналивных барьеров (пластиковые блоки красного и белого цветов) для сужения магистрали, знаков «Опасность», «Ограничение максимальной скорости» (от 70 до 20 километров в час), «Объезд препятствия» и, возможно, электронных табло.

Для оперативности и экономии в правительстве Петербурга решили возложить задачу по комплектованию КПП на действующих подрядчиков в дорожной отрасли — прежде всего компании, занимающиеся разметкой.

О том, что дорожный блок Смольного объявил массовый сбор водоналивных барьеров, «Фонтанке» рассказали несколько источников на рынке. Информация от них разнится в деталях. Кто-то сообщил о письме от «Мостотреста», подведомственного комитету по развитию транспортной инфраструктуры, кто-то — об обзвоне со стороны самого комитета. Некоторые компании уверяют, что получили разнарядку от Дирекции по организации дорожного движения (ГКУ ДОДД). Это в общем соответствует тому духу семейственности и взаимопомощи, который царит в дорожной отрасли города. Напомним, «Возрождение», к примеру, в свое время снабжало лопатами участников смольнинского субботника со стороны КРТИ.



По одной из версий, разные отправители команд могут означать, что Смольный предполагает худший вариант развития событий. По информации «Фонтанки», указание от ДОДД получали подрядчики, которые будут ответственны за обустройство КПП на въездах в город, у пересечения магистралей с КАД. Указание от «Мостотреста» могло поступать компаниям, которым поручена подготовка КПП на городских улицах. О том, что Петербург рассматривает план по изоляции от внешнего мира, мы писали 31 марта, и на опубликованной «Фонтанкой» карте многие КПП располагались как раз в зоне мостов. Всего их нанесено более сотни.

Судя по всему, чиновники ждут от каждого по способностям. Крупная компания получает задание собрать более сотни барьеров. Бизнес помельче — по несколько десятков, 50–60. При этом, как признались собеседники «Фонтанки», барьеры — вещь дефицитная, на складе они не простаивают, обычно все на объектах.

Еще один источник, близкий к КРТИ, рассказал, что на совещании обсуждалось общее количество необходимых барьеров — порядка 800 штук. Последовательные запросы «Фонтанки» по вертикали в «Мостотрест», ДОДД, КРТИ и аппарат вице-губернатора Максима Соколова добиться официального подтверждения не помогли.



«Нам об этом ничего не известно, мы в подготовке не участвуем», — например, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ДОДД.

Однако сотрудники этой дирекции, назначенные ответственными за производство работ в районах, были более откровенными. Они признали, что подрядчики в настоящее время аккумулируют дорожное оборудование.

«Спешки как таковой нет. Команда дана вчера, до следующей недели терпит», — уточнил один из чиновников.

По данным «Фонтанки», крупный игрок на рынке дорожной разметки — «ПромИнвест Групп» — должен будет организовать 6 КПП в Курортном районе, в том числе на Скандинавском, Приморском и Белоостровском шоссе. У компании есть три действующих контракта (все примерно по 20 млн рублей) на разметку в Курортном, Приморском и Петроградском районах.

Директор «ПромИнвест Групп» Андрей Абрамов в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что необходимое количество водоналивных барьеров уже собрал. На вопрос, делается ли это по отдельному контракту, ответил:

«Точно не могу сказать. Скорее всего, в рамках действующего».



На просьбу назвать сроки обустройства КПП предприниматель отреагировал кратко:

«Закрытая информация, ждем распоряжения».

В компании «Конвера-Д», ответственной за Красногвардейский и Калининский районы (5 КПП у развязок с кольцевой автодорогой), «Фонтанке» тоже сообщили о готовности к работам:

«В водоналивных барьерах не нуждаемся, все есть, спасибо».

Систему цифровых пропусков правительство Петербурга заимствовало у московских властей, с небольшими новшествами. По данным «Фонтанки», чиновники хотят контролировать пользователей метро двойным способом — к цифровому пропуску будет привязан электронный билет («Подорожник», «Единая карта петербуржца», проездной на месяц). Без него в подземку не пустят. Этот вид контроля не касается пассажиров наземного транспорта.

В первый день работы цифровых пропусков в Москве — 15 апреля — на въездах скопились гигантские пробки, так как власти построили КПП, и каждую машину досматривала полиция. В вестибюлях метро пассажиры стояли в огромных очередях, так как разрешения на передвижение по городу у них сотрудники МВД проверяли вручную.

