FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +6
73.94р80.11р
Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 19:14
5
Печать

Секреты «кладоискательства». Вся наркополиция страны — как на ладони

Более 1300 полицейских засад в Петербурге слиты в Сеть распространителями наркотиков. Интерактивная карта официально запрещена, но сотрудникам уголовного розыска от этого не легче.

автор фото&nbsp;Эмин Джафаров/Коммерсантъ
автор фото Эмин Джафаров/Коммерсантъ

«Курсирует Росгвардия, могут всех подряд досмотреть. Упоротыми не ходите», — эта запись с геометкой «Крестовский остров» была внесена в наркосервис обмена информацией пару дней назад. Он существует несколько месяцев. Из географии задержаний можно понять, как выдавливали закладчиков из Сосновки, в каких районах самые принципиальные полицейские и почему распространители порой боятся больше жильцов, чем оперативников.

Бесконтактный способ распространения наркотиков основан на точном геопозиционировании. Закладчик (курьер, «кура», кладмен) прячет в неприметном месте пакет и передает данные диспетчеру, который после оплаты ретранслирует координаты потребителю — «кладоискателю».

Отследить в Сети общение участников сделки невозможно, они пользуются защищенными мессенджерами. Поймать их на купле-продаже тоже проблематично, на то способ и бесконтактный. Остается надежда на задержание закладчика при припрятывании наркотика или «кладоискателя», пришедшего за товаром.

В Петербурге, по данным полиции, основными местами закладок являются парки, дворы жилых домов, автомобильные парковки, гаражные кооперативы, промзоны. Для борьбы с бесконтактным распространением выставляются замаскированные под гражданские авто патрули, сотрудники ходят в штатском, разветвлена сеть агентов, которые одновременно работают на дарктнет-магазины и полицию.

Сообщество российских закладчиков и потребителей объединено интерактивным ресурсом. Он позволяет указывать точные места засад и описывать обстоятельства задержания.

Карта испещрена точками. На данный момент их Петербурге 1301, в Москве — 2565. Каждая точка является проблемным — для курьеров и «кладоискателей» — местом.

Так, например, выглядит география активности полицейских у метро «Пионерская» и Удельного парка.

По данным сервиса Myip, сайт с интерактивной картой зарегистрирован в августе 2019 через компанию, расположенную в Нидерландах, администрируется через румынского провайдера с использованием сервера, расположенного на Сейшельских островах. Ранее IP-адрес был закреплен за голландским сервисом доставки лекарств.

Об активности «кладменов» и «кладоискателей» МВД наслышано и даже пыталось прикрыть доступ к сайту на территории России. В декабре 2019 года Роскомнадзор по просьбе полиции внес ресурс и IP-адрес в реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию. Но это слабо помогло. Доступ к ресурсу по-прежнему возможен. За последний месяц на карте Петербурга, например, появилось более 70 новых адресов с полицейскими засадами.

На помощь полицейским часто приходят жители домов. Сами закладчики и «кладоискатели» признают, что во дворах стало «почти невозможно». На интерактивной карте множество комментариев о бдительных жильцах, которые звонят «02» сразу, как видят блуждающего по двору со смартфоном незнакомца.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

_Igor_
"... дарктнет-магазины..."
Дорогая редакция, вы серьёзно?
barboter
Пффф... постоянно под окнами вижу всяких обсосов, переворачивающих камни и ворошащих листву. А вот пентов не видел ни разу.
260965261
открыли америку, этому сервису уже сто лет в обед
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний