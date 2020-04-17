Более 1300 полицейских засад в Петербурге слиты в Сеть распространителями наркотиков. Интерактивная карта официально запрещена, но сотрудникам уголовного розыска от этого не легче.

автор фото Эмин Джафаров/Коммерсантъ

«Курсирует Росгвардия, могут всех подряд досмотреть. Упоротыми не ходите», — эта запись с геометкой «Крестовский остров» была внесена в наркосервис обмена информацией пару дней назад. Он существует несколько месяцев. Из географии задержаний можно понять, как выдавливали закладчиков из Сосновки, в каких районах самые принципиальные полицейские и почему распространители порой боятся больше жильцов, чем оперативников.

Бесконтактный способ распространения наркотиков основан на точном геопозиционировании. Закладчик (курьер, «кура», кладмен) прячет в неприметном месте пакет и передает данные диспетчеру, который после оплаты ретранслирует координаты потребителю — «кладоискателю».



Отследить в Сети общение участников сделки невозможно, они пользуются защищенными мессенджерами. Поймать их на купле-продаже тоже проблематично, на то способ и бесконтактный. Остается надежда на задержание закладчика при припрятывании наркотика или «кладоискателя», пришедшего за товаром.

В Петербурге, по данным полиции, основными местами закладок являются парки, дворы жилых домов, автомобильные парковки, гаражные кооперативы, промзоны. Для борьбы с бесконтактным распространением выставляются замаскированные под гражданские авто патрули, сотрудники ходят в штатском, разветвлена сеть агентов, которые одновременно работают на дарктнет-магазины и полицию.

Сообщество российских закладчиков и потребителей объединено интерактивным ресурсом. Он позволяет указывать точные места засад и описывать обстоятельства задержания.



Карта испещрена точками. На данный момент их Петербурге 1301, в Москве — 2565. Каждая точка является проблемным — для курьеров и «кладоискателей» — местом.

Так, например, выглядит география активности полицейских у метро «Пионерская» и Удельного парка.

По данным сервиса Myip, сайт с интерактивной картой зарегистрирован в августе 2019 через компанию, расположенную в Нидерландах, администрируется через румынского провайдера с использованием сервера, расположенного на Сейшельских островах. Ранее IP-адрес был закреплен за голландским сервисом доставки лекарств.

Об активности «кладменов» и «кладоискателей» МВД наслышано и даже пыталось прикрыть доступ к сайту на территории России. В декабре 2019 года Роскомнадзор по просьбе полиции внес ресурс и IP-адрес в реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию. Но это слабо помогло. Доступ к ресурсу по-прежнему возможен. За последний месяц на карте Петербурга, например, появилось более 70 новых адресов с полицейскими засадами.



На помощь полицейским часто приходят жители домов. Сами закладчики и «кладоискатели» признают, что во дворах стало «почти невозможно». На интерактивной карте множество комментариев о бдительных жильцах, которые звонят «02» сразу, как видят блуждающего по двору со смартфоном незнакомца.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»