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17.04.2020 18:33
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Льготную ипотеку под 6,5% можно будет получить лишь раз

Программа льготного кредитования граждан, о которой 16 апреля объявил президент Владимир Путин, еще не запущена, но чиновники уже озвучили ряд ограничений, которые будут ей сопутствовать. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале 17 апреля сообщил, что получить ипотеку под 6,5% россияне смогут лишь раз.

«Мы приняли такое решение, что до 6,5% будем субсидировать ставку. Это только на первичное жилье, кто первый раз берет эту ипотеку. Второе — это жилье комфорт-класса. Мы будем вносить предложение — под комфорт-классом мы подразумеваем ограничение цены — жилье стоимостью до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и до 3 млн — по всей стране», — заявил Хуснуллин.

По словам вице-премьера, в марте 2020 года зафиксирован прирост запросов на ипотеку в 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Граждане также активно скупали недвижимость. Но уже в апреле в связи с введением ограничений произошло падение — в некоторых регионах на 30%, в некоторых — на 70–80%, сказал Хуснуллин. «Поэтому и была подготовлена мера, которая дополнительно простимулирует», — пояснил вице-премьер.

Программа субсидирования ипотечной ставки под 6,5% на новостройки должна начать действовать с 1 мая 2020 года.

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Комментарии (4)

Иванов Ив Ив
Строители проваливаются, скоро еще приплачивать будут, чтобы купили.
krasnonosov
Так в любом случае у людей получится под такой процент взять всего лишь один раз в своей жизни. А многие из них даже и не доживут до момента, когда смогут всё выплатить до конца. Смешные эти чиновники.
Zloi_prohozhiy
комфорт-класс до 8 миллионов рублей в Москве? Они вообще от реальности оторваны чтль? Или это только на однокомнатные распространяется?
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