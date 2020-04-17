Льготную ипотеку под 6,5% можно будет получить лишь раз

Программа льготного кредитования граждан, о которой 16 апреля объявил президент Владимир Путин, еще не запущена, но чиновники уже озвучили ряд ограничений, которые будут ей сопутствовать. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале 17 апреля сообщил, что получить ипотеку под 6,5% россияне смогут лишь раз.



«Мы приняли такое решение, что до 6,5% будем субсидировать ставку. Это только на первичное жилье, кто первый раз берет эту ипотеку. Второе — это жилье комфорт-класса. Мы будем вносить предложение — под комфорт-классом мы подразумеваем ограничение цены — жилье стоимостью до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и до 3 млн — по всей стране», — заявил Хуснуллин.

