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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 18:23
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В Роскосмосе 42 заболевших коронавирусом и трое умерших

Два специалиста Роскосмоса с подтвержденным COVID-19 и еще один с подозрением на него скончались в инфекционных больницах. Наличие вируса тесты показали у 42 работников госкорпорации.

Об этом 17 апреля пишет ТАСС со ссылкой на руководителя оперативного штаба, заместителя генерального директора Роскосмоса Олега Фролова. Он отметил, что умершим было 62, 68 и 58 лет. У последнего при жизни коронавирус подтвержден не был, но лежал он с двусторонней пневмонией.

За несколько дней количество зараженных сотрудников предприятий космической промышленности выросло до 42.

Ранее коронавирус нашли у генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина. По состоянию на 15 апреля он был одним из 30 заболевших в Роскосмосе. Микрин находится на самоизоляции, симптомов болезни у него нет.

Всего в России 32 тысячи заболевших и 273 умерших. Страна по количеству больных в мире поднялась на 11-е место, а по суточному приросту на шесть часов вечера 17 апреля Россия на третьем месте.

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Комментарии (2)

WuhanRockCafe
Да что ж такое - куда ни плюнь везде коронавирус вездесущий.
Может он у всех, но бессимптомно?
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