В Роскосмосе 42 заболевших коронавирусом и трое умерших

Два специалиста Роскосмоса с подтвержденным COVID-19 и еще один с подозрением на него скончались в инфекционных больницах. Наличие вируса тесты показали у 42 работников госкорпорации.



Об этом 17 апреля пишет ТАСС со ссылкой на руководителя оперативного штаба, заместителя генерального директора Роскосмоса Олега Фролова. Он отметил, что умершим было 62, 68 и 58 лет. У последнего при жизни коронавирус подтвержден не был, но лежал он с двусторонней пневмонией.



За несколько дней количество зараженных сотрудников предприятий космической промышленности выросло до 42.

