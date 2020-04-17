В Финляндии от коронавируса умерли уже 82 человека, число случаев заражения приблизилось к 3500

На 120 заболевших новой коронавирусной инфекцией стало больше за последние сутки в Финляндии. Умерли семь человек, сообщает 17 апреля Национальный институт здравоохранения и соцобеспечения THL.



Общее число случаев заражения в стране выросло до 3489, летальных исходов — до 82. Большинство инфицированных — 2224 человека — в столичном регионе Уусимаа.

На данный момент госпитализированы 208 заболевших, из них 73 находятся в реанимации.