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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 18:18
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В Финляндии от коронавируса умерли уже 82 человека, число случаев заражения приблизилось к 3500

На 120 заболевших новой коронавирусной инфекцией стало больше за последние сутки в Финляндии. Умерли семь человек, сообщает 17 апреля Национальный институт здравоохранения и соцобеспечения THL.

Общее число случаев заражения в стране выросло до 3489, летальных исходов — до 82. Большинство инфицированных — 2224 человека — в столичном регионе Уусимаа.

На данный момент госпитализированы 208 заболевших, из них 73 находятся в реанимации.

Норвегия (жёлтый), Швеция (голубой), Дания (зелёный), Эстония (синий), Финляндия (розовый)
Норвегия (жёлтый), Швеция (голубой), Дания (зелёный), Эстония (синий), Финляндия (розовый)Фото: THL: Число случаев заболевания на 100 тыс. человек населения

Тесты на COVID-19 в Финляндии проводились до недавнего времени избирательно, однако теперь брать анализы будут у всех, у кого есть симптомы коронавируса.

Как пишет Yle, президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин запустили кампанию «Финляндия действует», цель которой — оказать гражданам моральную поддержку, укрепить доверие в обществе и веру в будущее.

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Комментарии (18)

VF812
а чем ваши родные отличаются от тех, кто в доме престарелых? так же брошены, в доме даже лучше
VF812
То есть, я правильно поняла, что если с мамой что, так и ладно?
22ilves
А вообще - нужно раскрывать в подробностях смертность от короны. Расписывать по возрастным группам в процентах. Хотя бы так, как это делают финны. Тогда и градус истерики убавится. В Финляндии, кстати, паники и истерики нет. Может потому, что дома не сидят, а спортом занимаются на свежем воздухе, раз уж случился простой в работе. Оно и для иммунитета и для психики полезнее.
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