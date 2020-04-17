Загруженность дорог Санкт-Петербурга к 17 часам 17 апреля достигла, по данным «Яндекса», 3 баллов. Это максимальный показатель за последние три дня. С конца марта загруженность не превышала 2 баллов, и только вечером 14 апреля взяла «тройку».

Индекс самоизоляции в Петербурге сегодня тоже, похоже, худший за неделю. В самой опасной «красной» зоне (означающей максимальную активность горожан) мы провели около трёх часов.

В пятницу вечером загруженность дорог традиционно выше, чем в другие рабочие дни, и час пик наступает раньше. За последние два часа «Яндекс» сообщил о двух многокилометровых пробках: