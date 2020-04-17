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17.04.2020 17:32
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Несколько километров «самоизоляции по машинам» на КАД: в Петербурге рекордные пробки

Загруженность дорог Санкт-Петербурга к 17 часам 17 апреля достигла, по данным «Яндекса», 3 баллов. Это максимальный показатель за последние три дня. С конца марта загруженность не превышала 2 баллов, и только вечером 14 апреля взяла «тройку».

Индекс самоизоляции в Петербурге сегодня тоже, похоже, худший за неделю. В самой опасной «красной» зоне (означающей максимальную активность горожан) мы провели около трёх часов.

В пятницу вечером загруженность дорог традиционно выше, чем в другие рабочие дни, и час пик наступает раньше. За последние два часа «Яндекс» сообщил о двух многокилометровых пробках:

  • 16:09 — самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, 7,7 км, на внутренней стороне КАД от Горского шоссе до Выборгского шоссе (там идут дорожные работы с перекрытием одного кольца);
  • 15:12 — Мурманское шоссе, от эстакады над железной дорогой до КАД, в пробке длиной 5,5 км можно потерять 35 минут, что на 31 минуту больше обычного (там произошло ДТП).

На юге КАД пробка также из-за дорожных работ.

Местами дорожное движение осложняют аварии. Так, на повороте с Пулковского шоссе к Дунайскому проспекту на путепровод в сторону Кубинской улицы с тягача упал контейнер, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото:  Неизданное | ДТП и ЧП  / vk.com/spb_today_unpublished

Две легковые машины столкнулись на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы, где движение обычно плотное, и утром тоже была пробка.

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Комментарии (3)

260801342
По Пулковскому до сих пор на фурах можно ездить?
Piter4452
Пробки созданы искусственно: дорожные работы, ДТП. Выводы не соответствуют истинному положению дел.
dedmoroz_5e4d8827384c2
чем люди на машинах помешали придуркам?
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