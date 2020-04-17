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17.04.2020 17:25
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Шойгу пообещал предоставить 7,5 тысяч коек для больных коронавирусом и более 5 тысяч медиков

Министр обороны на совещании по поводу строительства клиник в регионах рассказал президенту о подготовке Минобороны к борьбе с пандемией.

«Уже сегодня подготовлено 4,9 тысячи койко-мест для возможной помощи субъектам Российской Федерации, а к 15 мая мы будем готовы предоставить для наших граждан 7,5 тысячи оборудованных мест и 5,2 тысячи военных медиков для их обслуживания», — заявил 17 апреля Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, военное ведомство также готово сформировать шесть инфекционных госпиталей в разных регионах страны, переоборудовав для этого автономные полевые лагеря на 900 койко-мест.

Сергей Шойгу отметил, что у военных есть и мощности для дезинфекции техники, сооружений и даже целых участков.

«Вооруженные силы готовы к выполнению задач», — заверил президента министр обороны.

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Комментарии (3)

Malinkina
В его словах не приходится сомневаться. Мужик сказал, мужик -сделал.
krasnonosov
Предлагаю по этому поводу провести парад с танками и авиацией.
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