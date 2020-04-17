Бывший футболист сборной Англии и «Лидс Юнайтед» Норман Хантер скончался в возрасте 76 лет. Как сообщается на официальном сайте клуба в пятницу, 17 апреля, причиной смерти стал коронавирус.
«Он оставит огромную пропасть в семье «Лидса», его наследие никогда не будет забыто, и наши мысли с семьёй и друзьями Нормана в это сложное время», — говорится в заявлении.
Rest in peace Norman pic.twitter.com/Fq38EJK6Pn— Leeds United (@LUFC) April 17, 2020
Хантер выиграл чемпионат мира 1966 года, а также завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 1968 года. В составе «Лидс Юнайтед» он дважды выигрывал чемпионат Англии.
По данным университета Джонса Хопкинса, общее количество зараженных по миру на текущий момент составляет около 2,2 млн человек, погибших — 146 291 человек. Лидируют США (671 425 заражено, 33 286 погибло). В Великобритании 104 155 зараженных и 13 759 умерших. В России 17 апреля зафиксировано рекордное число новых случаев — 4070, а в Петербурге коронавирусом заболело в 2,5 раза больше человек, чем сутками ранее.