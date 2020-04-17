Бывший футболист сборной Англии и «Лидс Юнайтед» Норман Хантер скончался в возрасте 76 лет. Как сообщается на официальном сайте клуба в пятницу, 17 апреля, причиной смерти стал коронавирус.



«Он оставит огромную пропасть в семье «Лидса», его наследие никогда не будет забыто, и наши мысли с семьёй и друзьями Нормана в это сложное время», — говорится в заявлении.