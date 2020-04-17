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17.04.2020 15:45
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Павел Погребняк принял участие в очередном челлендже. Он опубликовал видео зажигательного танца с женой

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит», выступающий сейчас за «Урал» из Екатеринбурга, — Павел Погребняк — с супругой Марией принял участие в NaNaNa Challenge. По правилам челленджа, нужно исполнить танец под песню Oh Nanana группы Bonde R300. Видео танца Павел опубликовал 17 апреля в своём Instagram.

Напомним, что все европейские чемпионаты по футболу, включая российский, приостановлены на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Футболисты, сидя дома, придумывают разные челленджи. Например, в одном из них нужно было набивать вместо мяча рулон туалетной бумаги.

Павел Погребняк выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 годы. За это время он сыграл в 58 матчах за петербуржцев, в которых забил 22 гола. В составе «Зенита» Погребняк выиграл чемпионат России (2007) и стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). Также он провел шесть матчей за «Тосно» из Ленинградской области в сезоне 2017/18.

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Комментарии (1)

Simao Gato
зачем здесь эта мерзость?
люди страдают, болеют, умирают ((
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