Павел Погребняк принял участие в очередном челлендже. Он опубликовал видео зажигательного танца с женой
Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит», выступающий сейчас за «Урал» из Екатеринбурга, — Павел Погребняк — с супругой Марией принял участие в NaNaNa Challenge. По правилам челленджа, нужно исполнить танец под песню Oh Nanana группы Bonde R300. Видео танца Павел опубликовал 17 апреля в своём Instagram.
Напомним, что все европейские чемпионаты по футболу, включая российский, приостановлены на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Футболисты, сидя дома, придумывают разные челленджи. Например, в одном из них нужно было набивать вместо мяча рулон туалетной бумаги.
Павел Погребняк выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 годы. За это время он сыграл в 58 матчах за петербуржцев, в которых забил 22 гола. В составе «Зенита» Погребняк выиграл чемпионат России (2007) и стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). Также он провел шесть матчей за «Тосно» из Ленинградской области в сезоне 2017/18.