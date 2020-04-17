Длинная пробка образовалась на Мурманском шоссе из-за ДТП на въезд в Петербург днём 17 апреля. На других трассах тоже есть заторы из-за аварий или дорожных работ.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 13:40 на 16-м километре автодороги Р-21 «Кола» (в сторону Санкт-Петербурга) водитель легкового автомобиля, совершая обгон, столкнулся с грузовым автомобилем-манипулятором. Никто не пострадал. В настоящее время повреждённые машины ожидают эвакуации. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего ДТП нет.