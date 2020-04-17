Не проверка пропусков, а просто ДТП: пробку на «Коле» собрал водитель, при обгоне ударивший манипулятор
Длинная пробка образовалась на Мурманском шоссе из-за ДТП на въезд в Петербург днём 17 апреля. На других трассах тоже есть заторы из-за аварий или дорожных работ.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 13:40 на 16-м километре автодороги Р-21 «Кола» (в сторону Санкт-Петербурга) водитель легкового автомобиля, совершая обгон, столкнулся с грузовым автомобилем-манипулятором. Никто не пострадал. В настоящее время повреждённые машины ожидают эвакуации. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего ДТП нет.
По данным «Яндекса», пробка в сторону города растянулась на 3,5 километра, в сторону области тоже есть затор. Пользователи навигатора отмечают, что поток тормозят любопытствующие. Водители, ждущие в пробке, обеспокоенно спрашивают о её причине: «Пропуска проверяют на въезд?» — «Авария там, какой пропуск», — отвечают те, кто в курсе.
На Центральном участке ЗСД небольшой затор в северном направлении собирает «аварийный транспорт» в среднем ряду напротив стадиона «Газпром Арена», предупреждает телеграм-канал магистрали. Дорожные работы собирают пробки на севере и юге КАД, а также на Дороге жизни.