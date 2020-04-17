FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +6
74.71р81.28р
СРОЧНО

31 нахимовец заразился коронавирусом

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 15:31
0
Печать

Не проверка пропусков, а просто ДТП: пробку на «Коле» собрал водитель, при обгоне ударивший манипулятор

Длинная пробка образовалась на Мурманском шоссе из-за ДТП на въезд в Петербург днём 17 апреля. На других трассах тоже есть заторы из-за аварий или дорожных работ.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 13:40 на 16-м километре автодороги Р-21 «Кола» (в сторону Санкт-Петербурга) водитель легкового автомобиля, совершая обгон, столкнулся с грузовым автомобилем-манипулятором. Никто не пострадал. В настоящее время повреждённые машины ожидают эвакуации. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего ДТП нет.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com/spb_today
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com/spb_today

По данным «Яндекса», пробка в сторону города растянулась на 3,5 километра, в сторону области тоже есть затор. Пользователи навигатора отмечают, что поток тормозят любопытствующие. Водители, ждущие в пробке, обеспокоенно спрашивают о её причине: «Пропуска проверяют на въезд?» — «Авария там, какой пропуск», — отвечают те, кто в курсе.

На Центральном участке ЗСД небольшой затор в северном направлении собирает «аварийный транспорт» в среднем ряду напротив стадиона «Газпром Арена», предупреждает телеграм-канал магистрали. Дорожные работы собирают пробки на севере и юге КАД, а также на Дороге жизни.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний